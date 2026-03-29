Chương trình tiếng Anh của ILA đạt chuẩn GSE do Pearson chứng nhận

Đại diện Pearson trao chứng nhận GSE cho ILA Việt Nam.

ILA Smart Learning, nền tảng học tập số tích hợp chương trình chuẩn GSE

ILA Smart Learning là nền tảng học tập số hỗ trợ học sinh học tập cả trong và ngoài lớp học. Thông qua nền tảng này, học sinh có thể truy cập tài liệu học, luyện tập, ôn tập và theo dõi sự tiến bộ của mình một cách liên tục. Giáo viên và phụ huynh cũng có thể theo dõi quá trình học tập và sự phát triển của học sinh một cách rõ ràng và có hệ thống.

Đặc biệt, các chương trình tiếng Anh của ILA được triển khai thông qua nền tảng ILA Smart Learning được xây dựng theo thang đo Global Scale of English (GSE). Điều này có nghĩa là lộ trình học tập, mục tiêu bài học, bài kiểm tra và quá trình đánh giá sự tiến bộ của học sinh đều được thiết kế và theo dõi dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.

GSE, thang đo năng lực tiếng Anh được công nhận toàn cầu

Bà Đỗ Nguyệt, Trưởng đại diện kiêm Giám đốc khu vực, Pearson Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Global Scale of English (GSE) là thang đo năng lực tiếng Anh được Pearson phát triển qua hơn một thập kỷ nghiên cứu, dựa trên sự hợp tác với hơn 6.000 nhà giáo dục trên toàn thế giới. GSE sử dụng thang điểm chi tiết từ 10 đến 90, mô tả cụ thể những gì người học có thể làm được ở từng mức điểm cho cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Trong khi các khung tham chiếu như CEFR chia năng lực ngôn ngữ thành các cấp độ từ A1 đến C2, thì GSE cung cấp một thang đo chi tiết hơn trong từng cấp độ, giúp giáo viên và học sinh theo dõi sự tiến bộ một cách liên tục, ngay cả khi người học chưa chuyển sang cấp độ CEFR tiếp theo.

Thang đo này đã được nhiều chính phủ và tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục uy tín trên thế giới công nhận, bao gồm Council of Europe, British Council, EAQUALS, NEAS và ACCET. Đây là minh chứng cho tính khoa học và độ tin cậy của GSE trong việc đánh giá năng lực tiếng Anh.

Đại diện Pearson tại sự kiện khẳng định: "Chứng nhận GSE khẳng định rằng ILA Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao, xây dựng theo thang đo được công nhận quốc tế. Điều này có nghĩa là lộ trình giảng dạy được xây dựng với độ khó phù hợp nhằm giúp người học tiến bộ, mục tiêu của từng bài học được xác định rõ ràng, từ đó giúp hành trình học tập của học sinh đạt hiệu quả tối ưu".

Một trong những điểm làm nên giá trị của GSE là cách tiếp cận theo nguyên tắc [1] SMART (Specific - Cụ thể, Measurable - Đo lường được, Achievable - Khả thi, Realistic - Thực tế, Time-bound - Có thời hạn).[2] Điều này có nghĩa là mục tiêu học tập của học sinh không còn là những khái niệm mơ hồ, mà là cột mốc rõ ràng, vừa sức và có thể đạt được trong thời gian ngắn.

GSE giúp giải quyết nỗi lo "học mãi không thấy tiến bộ". Với thang điểm chi tiết, học sinh có thể thấy mình tiến từ GSE 44 lên GSE 47 rồi lên GSE 50, dù vẫn trong cùng cấp độ B1 theo CEFR, nhưng đó là những bước tiến rõ ràng. Những cột mốc nhỏ này giúp học sinh luôn có động lực để tiếp tục hành trình học tập dài hạn.

Khi chương trình học và công nghệ cùng hỗ trợ theo dõi tiến bộ học tập

Vinh danh học sinh đạt 15/15 khiên Starters, Movers, Flyers và kết quả cao ở các cấp độ KET, PET

Việc chương trình tiếng Anh của ILA được Pearson chứng nhận theo chuẩn GSE, kết hợp với nền tảng học tập số ILA Smart Learning, giúp quá trình học tập và theo dõi sự tiến bộ của học sinh trở nên rõ ràng và liên tục hơn.

Thông qua nền tảng Smart Learning, kết quả đánh giá của giáo viên, điểm kiểm tra và mức độ hoàn thành bài tập đều có thể được theo dõi theo thang GSE. Phụ huynh có thể thấy rõ con mình đang ở mức nào, tiến bộ ra sao và cần cải thiện kỹ năng nào tiếp theo. Giáo viên cũng có thể dựa trên kết quả này để cá nhân hóa lộ trình học cho từng học sinh.

Nhờ đó, việc học tiếng Anh không còn là một hành trình mơ hồ mà trở thành một lộ trình rõ ràng, trong đó mỗi bước tiến đều được ghi nhận và đo lường.

Hơn 30 năm cam kết nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế

Học sinh nhận bằng khen và học bổng

Việc được Pearson chứng nhận theo chuẩn GSE không phải là đích đến mà là một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 30 năm phát triển của ILA tại Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ học thuật của ILA và Pearson trong việc rà soát, cải tiến và xây dựng chương trình theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện ILA Smart Learning và chương trình tiếng Anh chuẩn GSE, ILA đã vinh danh các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ thi Cambridge. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chương trình đào tạo được xây dựng theo lộ trình học tập rõ ràng và hệ thống đánh giá theo chuẩn quốc tế.

Với chương trình tiếng Anh đạt chuẩn GSE do Pearson chứng nhận và nền tảng học tập số ILA Smart Learning, ILA tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư vào chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ trong học tập và xây dựng lộ trình học tập minh bạch, nơi sự tiến bộ của học sinh có thể được theo dõi, đo lường và phát triển một cách bền vững.