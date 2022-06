Chương trình truyền hình 'Trò chơi con mực' tìm người chơi, treo giải thưởng 4,56 triệu USD

Bà Bela Bajaria, đại diện Netflix ở mảng truyền hình, thông báo thông tin trên với truyền thông mới đây. Squid Game: The Challenge là chương trình truyền hình thực tế lấy cảm hứng từ series đình đám năm rồi của Hàn là Trò chơi con mực (tựa gốc: Squid Game, phim do Hwang Dong Hyuk chỉ đạo).

Theo ban tổ chức, Squid Game: The Challenge là chương trình "thi đấu thực tế lớn nhất tính đến hiện tại" của Netflix. Phía nền tảng "đăng đàn" tuyển 456 người chơi nói tiếng Anh khắp thế giới, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc là 4,56 triệu USD. Trong phim, các nhân vật tham gia nhiều trò chơi sinh tử để giành phần thưởng lên đến 45,6 tỉ won (tương đương 38 triệu USD).

Tuy nhiên, với phiên bản chương trình lần này, người chơi không phải chơi những trò chơi chết chóc như trong phim, thay vào đó là những trò mang tính thử thách, nguồn thạo tin cho hay. Bên cạnh những trò lấy cảm hứng từ bản phim, Squid Game: The Challenge còn thêm vào nhiều trò mới.





Chương trình Squid Game: The Challenge dự kiến quay ở Anh thời gian tới, bao gồm 10 tập. Theo The Hollywood Reporter, mặc dù bản phim gốc nói tiếng Hàn nhưng chương trình lần này lại yêu cầu người tham gia phải hiểu và giao tiếp được bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, họ có thể nói ngôn ngữ khác. Cùng với việc đăng tải thông tin về chương trình, Netflix cũng đã "nhá hàng" teaser của Squid Game: The Challenge.

Loạt phim Trò chơi con mực, hiện đang thực hiện mùa 2, là series "gây sốt" toàn cầu của Netflix khi chiếu trực tuyến từ ngày 17.9.2021. Phim kể về các nhân vật nợ nần trong xã hội Hàn, vì cùng đường nên tham gia vào những trò chơi sinh tử để đổi lấy số tiền khổng lồ. Nếu thua cuộc, họ trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong 28 ngày phát sóng, phim đạt 1,65 tỉ giờ xem, nắm giữ kỷ lục là series được xem nhiều nhất trong lịch sử của Netflix.