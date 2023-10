Chương trình tư vấn sức khỏe

Trả lời: Chào bạn! Vôi hóa phổi là tình trạng trong phổi xuất hiện các nốt vôi hóa do lắng đọng can xi. Nguyên nhân của vôi hóa phổi có thể đến từ các tổn thương sau đợt viêm nhiễm (viêm phổi, viêm phế quản, lao phổi, v.v); Bệnh bụi phổi do tiếp xúc amiăng, bụi than, silic; U mô thừa, u hạt; Ung thư phế quản phổi; Di căn phổi,...

Vôi hóa phổi hầu như không có triệu chứng. Đa số (> 90%) nốt vôi hóa là lành tính nếu hình ảnh trên X-quang cho thấy nốt vôi hóa bờ đều, trơn láng, vôi hóa hoàn toàn, lắng đọng can xi đồng tâm, vôi hóa trung tâm, vôi hóa dạng bắp rang. Trường hợp này, bạn nên chụp X-quang hoặc CT ngực mỗi 6-12 tháng trong 2 năm để theo dõi.

Một số ít trường hợp nốt vôi hóa có khả năng ác tính như kích thước > 7mm, nhiều thùy, dạng tua gai, vôi hóa lệch tâm, lấm tấm rải rác, v.v. đặc biệt trên những người lớn tuổi, tiền sử gia đình ung thư, hút thuốc lá, phơi nhiễm bụi phổi, kèm COPD. Trường hợp này nên tiến hành xét nghiệm các chất chỉ điểm u: SCC, CEA, Cyfra 21-1, NSE đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp.

Bạn nên bỏ hút thuốc lá để giảm nguy cơ các bệnh lý về phổi như tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi và đến bệnh viện chuyên khoa uy tín để được thăm khám, điều trị tốt nhất. Chúc bạn mau khỏe.

