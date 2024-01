Chương trình tư vấn sức khỏe

Chào bạn, với câu hỏi của bạn tôi hiểu rằng bạn muốn hỏi 2 vấn đề: Viêm tuyến tiền liệt là gì? Và nguyên nhân và nhận biết bệnh lý này như thế nào?

Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn là một tình trạng đáp ứng viêm của tuyến tiền liệt kèm theo tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Viêm tuyến tiền liệt là một chẩn đoán thường gặp trên lâm sàng ở đàn ông trẻ và trung niên nhưng < 10% số trường hợp là do nhiễm khuẩn. Chia thành 2 loại:

Viêm tuyến tiền liệt cấp do vi khuẩn thường ở độ tuổi 20 - 40, đứng thứ 2 ở độ tuổi > 60. Nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn ngược dòng niệu đạo, nhiễm khuẩn trực tiếp thông qua việc can thiệp thủ thuật trên tuyến tiền liệt (soi bàng quang hay sinh thiết tuyến tiền liệt) và nhiễm khuẩn trực tiếp từ đường máu (trong bối cảnh nhiễm khuẩn huyết hoặc lao). Một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận bao gồm: quan hệ tình dục không an toàn (đặc biệt là quan hệ qua đường hậu môn), hẹp da quy đầu, đặt thông niệu đạo lưu, can thiệp thủ thuật qua đường niệu đạo và sinh thiết tuyến tiền liệt.

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính là tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái nhiễm được đặc trưng bởi tình trạng tuyến tiền liệt viêm nhiễm mạn tính của cùng một loại vi khuẩn. Chiếm 5-10% trong viêm tuyến tiền liệt nói chung.

Khi có các triệu chứng rối loạn đường tiểu dưới bạn nên tới các cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại tiết niệu để được BS chuyên khoa thăm khám và làm thêm một số xét nghiệm để có chẩn đoán xác định và có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Hiện tại, Bệnh viện Đồng Nai -2 cũng đã triển khai phòng khám nam khoa tại tầng G Bệnh viện.

Chúc bạn và gia đình sức khỏe.