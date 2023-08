Chương trình ưu đãi tháng 8 cho xe Toyota Corolla Cross

Từ ngày 1.8 đến hết ngày 31.8, khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn GTGT khi mua Toyota Corolla Cross (phiên bản G, V và HEV) được sản xuất năm 2023 sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Tính đến hết tháng 6.2023, tổng doanh số lũy kế của Corolla Cross cũng vượt trội so với các đối thủ với 6.341 chiếc bán ra, xếp thứ 4 trong top những mẫu xe bán chạy nhất thị trường và top đầu doanh số các xe SUV/CUV đô thị.

Toyota Corolla Cross đạt được kết quả này là nhờ sự tin tưởng của khách hàng dành cho một mẫu xe đô thị với thiết kế tinh tế và hiện đại. Đồng thời, so với các xe cùng phân khúc, điểm nổi bật của Corolla Cross là trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn bao gồm đèn chiếu sáng full- LED, màn hình lớn sau vô-lăng, cửa sổ trời, gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 với nhiều tính năng tiên tiến... và phiên bản Hybrid.

Đây là thời điểm thích hợp để khách hàng có thể sở hữu Corolla Cross với chi phí hợp lý hơn cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, giúp khách hàng an tâm tận hưởng những cuộc phiêu lưu đầy hứng thú đến những hành trình hằng ngày trong đô thị cùng người thân và bạn bè.