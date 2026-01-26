Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chương trình ‘Xuân chia sẻ yêu thương’ đến với người dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Phú
Nguyễn Phú
26/01/2026 12:36 GMT+7

Ngày 25.1.2026, tại xã Cái Bè, chương trình 'Xuân chia sẻ yêu thương' được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Chương trình ‘Xuân chia sẻ yêu thương’ đến với người dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp- Ảnh 1.

Chương trình do Ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Xã đoàn Cái Bè tổ chức với sự đồng hành tài trợ của tiệm vàng Kim Tài Phúc (TP.HCM) và sự chung tay đóng góp của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tất cả với tinh thần tương thân tương ái, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Tại chương trình, người dân trên địa bàn xã Cái Bè đã được đội ngũ y bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời nhận những phần quà Tết thiết thực, góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón xuân ấm áp, nghĩa tình.

Chương trình ‘Xuân chia sẻ yêu thương’ đến với người dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp- Ảnh 2.

Chương trình khám bệnh cho người dân xã Cái Bè

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, ban tổ chức còn triển khai tuyên truyền pháp luật, tập trung vào những nội dung gần gũi với đời sống người dân như phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

Chương trình ‘Xuân chia sẻ yêu thương’ đến với người dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp- Ảnh 3.

Đại diện UBND xã Cái Bè trao thư cảm ơn đến các nhà tài trợ

Anh Lê Văn Lâu và chị Ngô Thị Thanh Trúc đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc (TP.HCM) chia sẻ: "Chương trình Xuân chia sẻ yêu thương là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên và lòng nhân ái các đơn vị tài trợ trong công tác chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, nghĩa tình mỗi độ Tết đến xuân về".

