Chương Tử Di khoe sắc rạng rỡ, khẳng định đẳng cấp khác biệt tại Cannes

Chương Tử Di lại thành tâm điểm trên thảm đỏ Cannes GETTY

Hôm 24.5 (giờ địa phương), Chương Tử Di cùng đoàn phim She's Got No Name xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Dù tác phẩm không thuộc hạng mục tranh giải song là một trong những bộ phim được mong chờ tại liên hoan phim năm nay.

Minh tinh 45 tuổi trở thành tâm điểm trước hàng trăm ống kính của phóng viên quốc tế khi diện chiếc váy tím đen từ Maison Margiela kết hợp với mái tóc búi cao và màu son đỏ mận, điểm thêm trang sức kim cương, đá quý, tôn những đường nét thanh thoát, cuốn hút. Màn xuất hiện mới nhất của sao phim Thập diện mai phục đánh dấu sự trở lại của cô tại Cannes sau 5 năm.



Chương Tử Di được ưu tiên xuất hiện riêng trên thảm đỏ để chụp ảnh trong khi các thành viên trong đoàn phim She's Got No Name đứng ở ngoài đợi CHỤP MÀN HÌNH

Chương Tử Di vốn là sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh quốc tế khi sở hữu nhiều tác phẩm gây tiếng vang với giới mộ điệu toàn cầu: Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hồi ức của một Geisha, 2046…

Truyền thông xứ Trung tiết lộ trong lần trở lại Liên hoan phim Cannes, mỹ nhân 45 tuổi đi cùng 7 thành viên khác trong đoàn phim. Cô cho thấy đẳng cấp riêng khi được dọn trống thảm đỏ và một mình sải bước trên khu vực sáng giá này, dành trọn spotlight trong vài phút, trong khi các cộng sự, đồng nghiệp phải đứng sang một góc chờ đợi. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện khoảnh khắc nữ diễn viên khoe sắc rạng rỡ trên thảm đỏ, nhạc phim Hồi ức của một Geisha đã được vang lên để chào mừng ngôi sao này. Các nhiếp ảnh gia quốc tế liên tục bấm máy và gọi tên cô.

Mỹ nhân 45 tuổi chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ GETTY

Bên cạnh thời gian tạo dáng riêng, Chương Tử Di vui vẻ sánh bước cùng các thành viên trong đoàn phim She's Got No Name: đạo diễn Trần Khả Tân, diễn viên Dương Mịch, Lôi Giai Âm, Đổng Thành Bằng, Lý Hiện… Minh tinh 7X luôn xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin, cử chỉ thanh lịch, thân thiện, cô chủ động giao tiếp với nhân viên, hỗ trợ cộng sự sắp xếp chỗ đứng, gặp gỡ ban tổ chức.

Màn xuất hiện của sao phim Ngọa hổ tàng long trở thành đề tài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội xứ Trung với những cuộc bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả nhận xét cách nữ diễn viên đình đám này được chào đón tại Cannes phần nào cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng của cô ở quốc tế.

Chương Tử Di bên cạnh các thành viên đoàn phim She's Got No Name (từ trái sang): Dương Mịch, Lôi Giai Âm, đạo diễn Trần Khả Tân và Đổng Thành Bằng REUTERS

Minh tinh sinh năm 1979 rạng rỡ trước ống kính GETTY

Dương Mịch xuất hiện duyên dáng trên thảm đỏ với chiếc váy cổ yếm ánh bạc từ Loewe khoe khéo thân hình mảnh mai GETTY

She's Got No Name đánh dấu màn tái xuất của Chương Tử Di trên màn ảnh rộng sau biến cố ly hôn. Tác phẩm của đạo diễn Trần Khả Tân lấy bối cảnh trong một con hẻm nhộn nhịp thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Thượng Hải vào những năm 1940. Trong phim, minh tinh 45 tuổi vào vai Zhan Zhou - một phụ nữ bị buộc tội giết chồng một cách tàn bạo mà dường như không thể được thực hiện bởi một mình cô. Vụ giết người khiến Zhan Zhou trở thành tâm điểm chú ý khi bị đưa ra trước dư luận, câu chuyện thương tâm đằng sau đó cũng trở thành chất xúc tác cho cuộc cách mạng về quyền của phụ nữ tại Trung Quốc.