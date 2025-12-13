Chuột gaming Razer Boomslang 'hồi sinh' sau hơn 20 năm

Theo TechSpot, Razer vừa thông báo sẽ sản xuất lại mẫu chuột Boomslang - sản phẩm từng ra mắt vào năm 1999 và được xem là chuột chơi game đầu tiên trên thế giới. Phiên bản mới được công bố nhân dịp đánh dấu 20 năm hoạt động của thương hiệu này.

Boomslang từng được phát triển dưới sự bảo trợ của công ty kärna LLC, trước khi thương hiệu Razer chính thức tách ra hoạt động độc lập. Thời điểm ra mắt, thiết bị này gây chú ý khi lần đầu tiên được thiết kế riêng cho nhu cầu chơi game, khác biệt với các loại chuột văn phòng phổ biến lúc bấy giờ.

Boomslang 1999 (trái) và phiên bản 2025 với thiết kế độc đáo từng là xu hướng những năm đầu thế kỷ 20 ẢNH: RAZER

Ở phiên bản 2025, chuột chơi game Boomslang được giữ nguyên kiểu dáng đối xứng ban đầu, đồng thời tích hợp cảm biến quang học 45.000 DPI với độ chính xác 99,8% và tần số quét không dây 8.000 Hz. Chuột có tám nút lập trình sử dụng switch thế hệ thứ tư, với tuổi thọ công bố đạt 100 triệu lượt nhấn. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ sạc không dây và đi kèm dock sạc riêng, cáp chuyển USB Type-A sang Type-C cùng bộ chân chuột bằng kính. Hệ thống đèn nền RGB được chia thành chín vùng, có thể điều chỉnh qua phần mềm điều khiển của Razer.

Thông tin về giá bán và thời điểm phát hành cụ thể hiện chưa được công bố. Người dùng quan tâm hiện chỉ có thể đăng ký nhận thông báo thông qua trang web chính thức. Số lượng của mẫu chuột này cũng sẽ có giới hạn 1.337 chiếc.

Boomslang từng được ghi nhận là một trong những thiết bị mở đầu cho xu hướng sản xuất phần cứng phục vụ riêng cho game thủ. Việc tái phát hành mẫu chuột này nằm trong xu hướng nhiều hãng công nghệ khai thác các thiết kế cũ mang tính biểu tượng nhằm tạo kết nối với cộng đồng người dùng lâu năm.