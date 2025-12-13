Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chuột gaming Razer Boomslang 'hồi sinh' sau hơn 20 năm

Khải Minh
Khải Minh
13/12/2025 08:21 GMT+7

Mẫu chuột Boomslang ra mắt năm 1999, từng mở đầu cho thị trường thiết bị ngoại vi gaming, nay trở lại với phiên bản giới hạn, giữ nguyên hình dáng gốc.

    Theo TechSpot, Razer vừa thông báo sẽ sản xuất lại mẫu chuột Boomslang - sản phẩm từng ra mắt vào năm 1999 và được xem là chuột chơi game đầu tiên trên thế giới. Phiên bản mới được công bố nhân dịp đánh dấu 20 năm hoạt động của thương hiệu này.

    Boomslang từng được phát triển dưới sự bảo trợ của công ty kärna LLC, trước khi thương hiệu Razer chính thức tách ra hoạt động độc lập. Thời điểm ra mắt, thiết bị này gây chú ý khi lần đầu tiên được thiết kế riêng cho nhu cầu chơi game, khác biệt với các loại chuột văn phòng phổ biến lúc bấy giờ.

    Chuột gaming đầu tiên trên thế giới Razer Boomslang được hồi sinh sau sau hơn 20 năm - Ảnh 1.

    Boomslang 1999 (trái) và phiên bản 2025 với thiết kế độc đáo từng là xu hướng những năm đầu thế kỷ 20

    ẢNH: RAZER

    Ở phiên bản 2025, chuột chơi game Boomslang được giữ nguyên kiểu dáng đối xứng ban đầu, đồng thời tích hợp cảm biến quang học 45.000 DPI với độ chính xác 99,8% và tần số quét không dây 8.000 Hz. Chuột có tám nút lập trình sử dụng switch thế hệ thứ tư, với tuổi thọ công bố đạt 100 triệu lượt nhấn. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ sạc không dây và đi kèm dock sạc riêng, cáp chuyển USB Type-A sang Type-C cùng bộ chân chuột bằng kính. Hệ thống đèn nền RGB được chia thành chín vùng, có thể điều chỉnh qua phần mềm điều khiển của Razer.

    Thông tin về giá bán và thời điểm phát hành cụ thể hiện chưa được công bố. Người dùng quan tâm hiện chỉ có thể đăng ký nhận thông báo thông qua trang web chính thức. Số lượng của mẫu chuột này cũng sẽ có giới hạn 1.337 chiếc.

    Boomslang từng được ghi nhận là một trong những thiết bị mở đầu cho xu hướng sản xuất phần cứng phục vụ riêng cho game thủ. Việc tái phát hành mẫu chuột này nằm trong xu hướng nhiều hãng công nghệ khai thác các thiết kế cũ mang tính biểu tượng nhằm tạo kết nối với cộng đồng người dùng lâu năm.

    Tin liên quan

    Trải nghiệm bộ đôi Razer Joro và Basilisk Mobile: hướng đến người dùng năng động

    Trải nghiệm bộ đôi Razer Joro và Basilisk Mobile: hướng đến người dùng năng động

    Razer mang đến bộ đôi thiết bị không dây nhỏ gọn Razer Joro và Basilisk Mobile, hỗ trợ đa nền tảng, phù hợp cho người dùng di động cần sự linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng làm việc và giải trí.

    Khám phá thêm chủ đề

    Razer chuột chơi game game thủ Cảm biến quang học
    Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận