Chụp ảnh khỏa thân trên đường: Hành vi vô văn hóa cần xử nghiêm

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm người chụp ảnh khỏa thân ven đường được lan truyền, gây xôn xao dư luận. Trong video, một cô gái không mặc quần áo đứng ngay bên vệ đường, tạo dáng cho nhóm thanh niên chụp hình.

Hình ảnh cô gái khỏa thân chụp ảnh ven đường bị dư luận lên án Chụp màn hình

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ khiến dư luận bức xúc. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc nhóm người ngang nhiên chụp ảnh khỏa thân trên đường là hành vi vô văn hóa, thiếu đạo đức. Một số người còn phản ứng gắt, cho rằng những hành động này là xem thường dư luận, cần bị lên án.

Xác minh nhóm chụp ảnh khỏa thân trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Một tài khoản bình luận: "Không biết đẹp chỗ nào, chỉ thấy thô tục, kém văn minh. Dù gì mình cũng là nước Á Đông. Đừng bao giờ mang câu chuyện phóng khoáng, hiện đại ra để biện minh". "Chẳng hiểu làm như vậy với mục đích gì. Đúng là xấu mặt mà. Sao lại có thể thản nhiên đứng giữa đường chụp như vậy nhỉ", một người xem phản ứng. Cư dân mạng khác bất bình: "Không lẽ bây giờ khoe thân thể trước công chúng là trend rồi sao? Không thể chấp nhận được". "Làm thế này nó bôi nhọ ghê. Bạn muốn làm gì thì kệ, nhưng phải tôn trọng văn hóa chứ", một tài khoản bức xúc.

Trước đó, những vụ việc ăn mặc phản cảm chụp hình nơi công cộng từng gây bất bình trong dư luận. Đến hiện tại, khi vụ việc nhóm người chụp khỏa thân trên đường ở Bình Dương được lan truyền, không ít cư dân mạng phẫn nộ, ngán ngẩm trước chuyện mặc hở, mặc bạo của giới trẻ hiện nay và cho rằng cần có biện pháp xử lý mạnh tay để làm gương.



Thời gian qua, chuyện ăn mặc của một bộ phận giới trẻ khiến dư luận bất bình TL

Một người xem bình luận: "Cái gì cũng có giới hạn, riết mấy anh chị không xem ai ra gì. Không biết đã đến mức truyền bá chưa nhưng cũng phải phạt cho chừa, đừng có mở miệng ra là nghệ thuật". Tài khoản khác chia sẻ: "Đây là trường hợp không hiểu được gợi cảm và phản cảm là như thế nào. Thợ chụp hình này làm mất mặt những người trong nghề quá".

Một cư dân mạng bất bình: "Không biết vì mục đích gì mà bất chấp đến thế, các bạn có nghĩ gia đình khi xem được sẽ cảm thấy thế nào không". "Sao phía công an và phía các nhà văn hóa chưa vào cuộc. Cần xác minh xử lý nghiêm vụ này", một người xem nêu ý kiến. Tài khoản khác bày tỏ: "Công an tóm hết bọn này chưa nhỉ, nhìn phản cảm ghê gớm". "Kiểu này nếu là đúng sự thật thì công an phải vào cuộc. Chứ để như vậy gây hệ lụy cho xã hội", một cư dân mạng đồng tình.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng, qua rà soát thông tin trên mạng xã hội vào trưa 20.8, công an phát hiện đoạn clip khoảng 6 giây đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô gái khỏa thân đứng ngay bên vệ đường được cho là thuộc địa phận huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đơn vị này đã chỉ đạo công an các địa phương trên địa bàn huyện kiểm tra, xác minh vụ việc.