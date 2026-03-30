Chụp đẹp không cần chỉnh: Galaxy A57 5G và A37 5G 'chơi lớn' ở tầm giá này

Ảnh tối, nhiễu hạt, selfie ngược sáng bị tối mặt - đó là những tình huống quen thuộc mà nhiều người gặp khi chụp ảnh bằng điện thoại tầm trung. Không phải ai cũng có thời gian chỉnh tay hay hiểu rõ các thiết lập camera để xử lý những tình huống ánh sáng phức tạp.

Với Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G, Samsung tiếp cận vấn đề theo hướng đơn giản hơn: để camera và hệ thống xử lý ảnh tự làm phần việc khó nhất. Cả hai thiết bị đều được trang bị cảm biến chính 50MP cùng các thuật toán xử lý như HDR, Nightography và nhận diện chủ thể bằng AI. Những công nghệ này hoạt động gần như tự động, để người dùng chỉ cần giơ máy lên và chụp.

Thành phố lên đèn nhưng ảnh vẫn tối - Galaxy A57 5G và A37 5G giữ lại ánh sáng của khung cảnh

Thử tưởng tượng một bối cảnh khá quen thuộc: đêm khuya ở bờ sông Sài Gòn, không có đèn flash, không có tripod, phía xa là một dãy tòa nhà với hệ thống đèn LED.

Đây là điều kiện mà nhiều smartphone tầm trung thường cho ra ảnh tối, thiếu chi tiết và dễ xuất hiện nhiễu hạt.

Tấm ảnh này được chụp bằng Galaxy A37 5G - mẫu máy thấp hơn trong bộ đôi. Dù ánh sáng môi trường khá hạn chế, bầu trời vẫn giữ được chiều sâu thay vì chìm hoàn toàn vào màu đen, trong khi mặt sông phản chiếu ánh đèn từ các tòa nhà khá rõ ràng. Các vùng tối trong khung hình cũng không xuất hiện nhiều nhiễu hạt như thường thấy.

Kết quả này đến từ cách hệ thống Nightography kết hợp với cảm biến chính 50MP thu nhận nhiều dữ liệu ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng, sau đó xử lý để giữ lại chi tiết và màu sắc thay vì chỉ đơn giản tăng độ sáng toàn bộ bức ảnh.

Một thử thách khó hơn là chụp người trong môi trường có nhiều nguồn sáng màu khác nhau. Trong bức ảnh này, nhân vật đứng trước dãy đèn LED nhiều màu phía sau. Với nhiều camera điện thoại, tình huống như vậy thường khiến khuôn mặt bị tối hoặc màu sắc bị lệch.

Ở đây, khuôn mặt của cả hai nhân vật vẫn đủ sáng và giữ được tông da tự nhiên, trong khi ánh đèn phía sau vẫn giữ được màu sắc rực rỡ. Camera không chỉ làm sáng chủ thể mà còn giữ lại chi tiết của hậu cảnh - điều quan trọng để bức ảnh trông tự nhiên thay vì bị "phẳng" ánh sáng.

Selfie ngược nắng bị tối mặt - camera Galaxy A57 5G và A37 5G lo được chuyện đó

Chụp ngược sáng là tình huống quen thuộc nhưng vẫn gây khó cho nhiều camera smartphone. Nếu ưu tiên giữ ánh sáng phía sau, khuôn mặt thường bị tối. Nếu làm sáng khuôn mặt, phần nền phía sau dễ bị cháy trắng.

Tấm selfie này được chụp khi ánh nắng chiều chiếu thẳng từ phía sau nhân vật, tạo ra cả hiệu ứng flare tự nhiên trong khung hình. Tuy vậy, khuôn mặt vẫn đủ sáng và tông da không bị biến đổi quá mạnh.

Camera selfie 12 MP trên Galaxy A57 5G và A37 5G xử lý tình huống này bằng cách cân bằng nhiều vùng sáng khác nhau trong cùng một bức ảnh. Thay vì ưu tiên một vùng sáng duy nhất, hệ thống xử lý ảnh phân tích toàn bộ khung hình để giữ lại chi tiết ở cả khuôn mặt và hậu cảnh.

Nhờ vậy, ánh sáng của buổi chiều vẫn được giữ lại trong bức ảnh, trong khi khuôn mặt nhân vật không bị chìm vào bóng tối - một kết quả thường khó đạt được nếu chỉ chụp bằng chế độ tự động trên nhiều thiết bị tầm trung.

Xóa phông dễ bị "giả" - Galaxy A57 5G và A37 5G xử lý đến cả những chi tiết nhỏ như sợi tóc

Hiệu ứng xóa phông hiện nay đã khá phổ biến trên smartphone, nhưng việc tạo ra hậu cảnh mờ tự nhiên lại không đơn giản. Nhiều thiết bị vẫn gặp tình trạng viền tóc bị cắt gãy hoặc hậu cảnh bị làm mờ đồng loạt, khiến bức ảnh trông thiếu tự nhiên.

Trong bức ảnh này, nhân vật đang chuyển động với mái tóc bay theo gió. Dù vậy, chủ thể vẫn được giữ sắc nét, trong khi nền phía sau được làm mờ dần theo chiều sâu khung hình.

Những chi tiết như viền tóc hay cánh tay vẫn được giữ lại khá rõ ràng, trong khi các lớp hoa phía sau mờ dần theo khoảng cách - vật gần mờ ít hơn, vật xa mờ nhiều hơn. Cách xử lý này tạo cảm giác gần với hiệu ứng từ máy ảnh hơn là kiểu làm mờ đồng đều thường thấy.

Đây là kết quả của hệ thống nhận diện chủ thể bằng AI trên Galaxy A57 5G và A37 5G, nơi camera phân tách chủ thể và hậu cảnh trước khi áp dụng hiệu ứng xóa phông. Thay vì áp một lớp blur đơn giản lên toàn bộ nền, hệ thống xử lý từng vùng riêng biệt để giữ lại những chi tiết quan trọng như viền tóc hay chuyển động.

Một điểm đáng chú ý khác là tông da trong ảnh vẫn giữ được cảm giác tự nhiên. Bức ảnh không bị làm mịn quá mức hay làm sáng da quá đà - điều thường thấy khi các thuật toán làm đẹp can thiệp quá nhiều.

Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G: Khi camera "tự lo phần khó", người dùng chỉ cần bấm chụp

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng sử dụng điện thoại như chiếc máy ảnh chính của mình, cách tiếp cận này có thể là yếu tố khiến Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G trở nên đáng chú ý trong phân khúc tầm trung năm nay.

