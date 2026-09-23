Chụp PET/CT có an toàn không? Chuyên gia ung bướu giải đáp

Chụp PET/CT có an toàn không?

PET/CT (Positron Emission Tomography - Computed Tomography) là kỹ thuật kết hợp giữa PET và CT, cho phép bác sĩ đồng thời quan sát hoạt động chuyển hóa của mô, tế bào và đặc điểm hình thái, vị trí của tổn thương. Đây là một trong những phương tiện quan trọng trong đánh giá ung thư, đặc biệt ở các bước xác định giai đoạn bệnh, tìm tổn thương di căn, đánh giá đáp ứng điều trị hoặc phát hiện bệnh tái phát.

"Chụp PET/CT có phóng xạ, vậy có gây hại cho cơ thể không?" Theo TS-BS Nguyễn Quang Hùng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), PET/CT là kỹ thuật chẩn đoán sử dụng bức xạ ion hóa. Người bệnh thường được tiêm 18F-FDG – một chất tương tự glucose được gắn với đồng vị phóng xạ fluor-18. Các tế bào có hoạt động chuyển hóa cao, trong đó có nhiều loại tế bào ung thư, có xu hướng hấp thu glucose nhiều hơn, nhờ đó PET có thể ghi nhận những vùng chuyển hóa bất thường. Đồng thời, CT cung cấp thông tin giải phẫu để xác định vị trí và đặc điểm của tổn thương.

TS-BS Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh chụp PET/CT chỉ áp dụng cho các trường hợp theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa

Điểm đáng lưu ý là fluor-18 có thời gian bán rã ngắn, khoảng 110 phút, sau khi hoàn thành chụp, hoạt độ phóng xạ tiếp tục giảm nhanh và chất phóng xạ được đào thải dần khỏi cơ thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khoảng 90% lượng phóng xạ được đào thải sau khoảng 6–8 giờ. TS-BS Nguyễn Quang Hùng cho rằng chụp PET/CT cần được chỉ định đúng trường hợp. Kết quả PET/CT có thể cung cấp những thông tin quan trọng cho chẩn đoán, phân giai đoạn hoặc lựa chọn chiến lược điều trị, lợi ích của xét nghiệm thường lớn hơn nguy cơ bức xạ rất thấp khi chụp.

Quy trình chụp PET/CT tại PhenikaaMec được giám sát bởi kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm

Đặc biệt, PET/CT không phải kỹ thuật được chỉ định cho tất cả mọi người. Bác sĩ sẽ dựa trên bệnh cảnh, kết quả thăm khám, xét nghiệm, giải phẫu bệnh và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trước đó để cân nhắc chỉ định. Cách tiếp cận này vừa giúp tránh những xét nghiệm không cần thiết, vừa bảo đảm người bệnh được tiếp cận đúng phương pháp vào đúng thời điểm.

Một số nhóm người bệnh cần thông báo trước cho bác sĩ hoặc kỹ thuật viên, đặc biệt phụ nữ nghi ngờ mang thai hoặc đang cho con bú, để được đánh giá và hướng dẫn cụ thể trước khi thực hiện. Người bệnh cũng cần thông báo về bệnh lý nền, thuốc đang sử dụng, tình trạng đái tháo đường hoặc tiền sử dị ứng nếu có.

Chụp PET/CT tại PhenikaaMec: Công nghệ hiện đại đồng hành cùng chiến lược điều trị cá thể hóa

Tại Trung tâm Ung bướu PhenikaaMec, hệ thống PET/CT Discovery IQ 16 dãy của GE Medical Systems (Hoa kỳ) được đầu tư phục vụ chẩn đoán và theo dõi bệnh lý ung thư. Sự kết hợp giữa hình ảnh chuyển hóa từ PET và hình ảnh giải phẫu từ CT giúp bác sĩ có thêm cơ sở để nhận diện, định vị và đánh giá phạm vi tổn thương, từ đó hỗ trợ xác định tình trạng bệnh.

Hệ thống máy chụp PET/CT hiện đại tại PhenikaaMec

Không chỉ chú trọng đến trang thiết bị, PhenikaaMec đồng thời xây dựng quy trình chụp PET/CT được chuẩn hóa, bài bản, đặt yếu tố an toàn, chất lượng hình ảnh và sự thuận tiện của người bệnh làm trọng tâm. Từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất thăm khám, người bệnh được hướng dẫn và theo dõi bởi đội ngũ chuyên môn, góp phần tạo nên trải nghiệm an tâm khi thực hiện một kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu.

Đồng hành cùng công nghệ là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ung bướu và y học hạt nhân. Thông qua hình ảnh chụp, đội ngũ bác sĩ sẽ cân nhắc hướng xử trí phù hợp với từng người bệnh.

Hình ảnh sau chụp hỗ trợ bác sĩ đưa ra chỉ định phù hợp

Bên cạnh giá trị chuyên môn, người bệnh thực hiện chụp PET/CT tại PhenikaaMec được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế theo phạm vi, mức hưởng và quy định hiện hành, góp phần giảm áp lực chi phí trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện đồng thời hỗ trợ hướng dẫn thủ tục BHYT, giúp người bệnh chủ động hơn trong việc tiếp cận dịch vụ và nắm rõ quyền lợi của mình theo quy định.

Với tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" tiếp nối từ Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec không ngừng ứng dụng tiến bộ y khoa, nâng cao chất lượng chuyên môn và đặt người bệnh làm trung tâm trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

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