"Dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" được xác lập vào ngày 4.11.2023 bởi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới với chiều dài 4,057m, được tạo ra bằng cách nối liền các dây kẹo dẻo hương trái cây Chupa Chups Sour Belt 1m. Vô cùng ấn tượng về chiều dài, nhưng phần hấp dẫn nhất của "dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" là hương vị thơm ngon khó cưỡng. Đó là sự hòa quyện của vị trái cây chua ngọt, vô cùng kích thích vị giác, bao phủ là một lớp đường ngọt ngào, kết hợp độ dai ngon vui miệng của những dải kẹo nhiều màu sắc. Tất cả mang đến trải nghiệm thú vị, niềm vui cho khách hàng của Chupa Chups mỗi khi thưởng thức.

Sau sự kiện, "dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" được Perfetti Van Melle Việt Nam trao tặng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM, với mong muốn lan tỏa niềm vui, đúng với thông điệp "Mãi vui - Keep the Fun Going Forever" mà thương hiệu Chupa Chups mang đến trong nhiều năm qua.

Ông Nikhil Sharma - Tổng giám đốc Perfetti Van Melle VN cho biết: "Mỗi sản phẩm của Perfetti Van Melle đều có một câu chuyện riêng, được tạo nên dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng. Qua đó, chúng tôi hy vọng tạo ra một giá trị thương hiệu độc đáo và nổi bật trong thị trường có tính cạnh tranh cao như ngành kẹo Việt Nam".