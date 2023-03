Chuyên án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tặng thưởng Huân chương Chiến công cho 11 cá nhân, 8 tập thể

Sáng 1.3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu.

8 tập thể cùng 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công LÊ LÂM

Theo đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công cho 8 tập thể cùng 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai và 1 cá nhân thuộc Công an TP.HCM.



Cụ thể, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho tập thể Công an tỉnh Đồng Nai; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh; tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho 4 tập thể gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh và thượng tá Võ Thanh Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; tặng Huân chương Chiến công hạng nhì cho đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh; tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho 7 cá nhân là Phó giám đốc, trưởng phó phòng Công an tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch nước còn tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Trước đó, vào đêm 6.2.2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu từ Singapore về VN.

Đường dây do Phan Thanh Hữu (66 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (66 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng cầm đầu. Theo kết quả điều tra, từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, đường dây này đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng.

Cuối năm 2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử đối với Hữu, Tứ, Viễn cùng 71 đồng phạm (trong đó có nhiều bị cáo là chủ cây xăng). Hiện vụ án đang Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ban hành kháng nghị theo hướng tăng án đối với 28/74 bị cáo.