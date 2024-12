Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam bị hạ cánh muộn, đội Singapore gấp rút đến Việt Trì

Đội tuyển Việt Nam chia 2 nhóm về nước

Ở trận lượt đi diễn ra tối 26.12, đội tuyển Việt Nam đánh bại Singapore 2-0. Những cầu thủ đã ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik có niềm vui là Tiến Linh (phút 90+11) và Xuân Son (phút 90+14). Đây được xem là lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về, diễn ra lúc 20 giờ ngày 29.12.2024 trên sân Việt Trì.

Chiều tối 27.12, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Do gặp khó khăn về tình hình vé, 46 thành viên của đội tuyển Việt Nam được chia 2 nhóm về nước, mỗi nhóm gồm 23 thành viên. Nhóm thành viên đầu tiên di chuyển trên chuyến bay VN660, hạ cánh lúc 15 giờ 50 trong khi nhóm thứ 2 di chuyển trên chuyến bay VJ916, thời gian hạ cánh dự kiến lúc 17 giờ 25. Dù vậy, chuyến bay của nhóm thứ 2 bị muộn khoảng 60 phút.

Sau khi hạ cánh, hai nhóm sẽ đi thẳng về nơi đóng quân tại Việt Trì (Phú Thọ) để kịp thời nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận bán kết lượt về.

HLV Kim Sang-sik với tâm trạng thoải mái. Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam rất hài lòng với chiến thắng của các học trò trên sân của Singapore ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son rạng rỡ ẢNH: NGỌC LINH

Tiền đạo Đinh Thanh Bình (trái) và trung vệ Nguyễn Thanh Bình ẢNH: NGỌC LINH

Châu Ngọc Quang xuất hiện với vẻ mặt tươi cười. Ở trận lượt đi, Châu Ngọc Quang không được HLV Kim Sang-sik sử dụng ẢNH: NGỌC LINH

Văn Toàn gặp chấn thương nhưng vẫn di chuyển cùng toàn đội ẢNH: NGỌC LINH

Đội trưởng Duy Mạnh ẢNH: NGỌC LINH

Vĩ Hào cùng Tiến Linh chụp ảnh với CĐV đặc biệt ẢNH: NGỌC LINH

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân ẢNH: NGỌC LINH

Hậu vệ trái Văn Vĩ (trái) ẢNH: NGỌC LINH

Văn Thanh cũng có tâm trạng vô cùng thoải mái ẢNH: NGỌC LINH

Xen giữa thời gian 2 nhóm cầu thủ đội tuyển Việt Nam về nước, các thành viên của Singapore cũng có mặt. Dù trải qua trận thua 0-2 trên sân nhà nhưng HLV Ogura Tsutomu vẫn tỏ ra lạc quan ở trận lượt về.

Chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: “Trong bóng đá, nhiều khi bạn gặp may mắn trong một trận đấu, nhưng nhiều khi bạn thiếu may mắn trong một trận đấu khác. Chẳng hạn như tuyển Việt Nam thắng Singapore 2-0 là họ gặp may mắn ở cuối trận. Bóng đá không chỉ 90 phút, tôi thường nói với các cầu thủ của mình như thế, vì trong thời gian bù giờ, cục diện có thể thay đổi, gió có thể đổi chiều. Và điều này chúng tôi sẽ chứng minh tại Việt Trì”.

HLV Ogura Tsutomu ẢNH: NGỌC LINH

Lionel Tan - trung vệ được giao nhiệm vụ theo kèm Xuân Son ở trận lượt đi nhận được sự chú ý lớn từ CĐV Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Tiền vệ Nakamura Kyoga. Ở trận lượt về, anh sẽ trở lại và nâng cấp tuyến tiền vệ của đội tuyển Singpore ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Singapore cũng gấp rút di chuyển về Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ẢNH: NGỌC LINH

