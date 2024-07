Chuyến bay đi Thượng Hải nhưng 9 giờ sau hạ cánh trở lại sân bay xuất phát

Chuyến bay Boeing 787-9 Dreamliner số hiệu NZ289 cất cánh từ Auckland vào tối thứ hai, nhưng ngay sau khi máy bay đến Quần đảo Solomon (khoảng 4,5 giờ bay) nó đã quay trở lại New Zealand, hạ cánh xuống sân bay xuất phát Tāmaki Makaurau vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba. Điều đó đồng nghĩa với việc hành khách phải chịu đựng chuyến bay kéo dài 9 giờ chẳng đến đâu.



Hành khách David Howell có mặt trên chuyến bay đã chia sẻ với Stuff Travel rằng đã không thể tin được khi phát hiện mình phải quay trở lại Auckland sau ngần ấy thời gian.

Chuyến bay quay trở lại sân bay xuất phát sau 9 giờ ở trên không CMH

Howell nói thêm, mọi người thức dậy trong chuyến bay ban đêm đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc máy bay bay sai hướng trên bản đồ mà không có thông tin nào từ tổ bay.

Không chỉ thế, nhiều người còn bày tỏ thất vọng khi quay lại sân bay ban đầu đã phải tiếp tục khai báo tất cả hàng hóa lúc nhập cảnh, những hàng hóa mà họ không thực sự mang vào từ một quốc gia khác. Bởi hành khách trên chuyến bay đều đến từ New Zealand và chưa hề đáp xuống sân bay thứ hai nào.



Hành khách trên chuyến bay sau đó được đặt vé để trở lại Thượng Hải vào tối thứ ba.

Giám đốc điều hành của Air New Zealand Alex Marren cho biết, chuyến bay quay trở lại Auckland như một "biện pháp an toàn chủ động do một trong các động cơ của máy bay sử dụng nhiều dầu hơn bình thường".

"Quyết định được đưa ra là quay trở lại Auckland để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể kiểm tra máy bay nhằm tiến hành sửa chữa.

Máy bay đã đến Auckland lúc 8 giờ 36 sáng thứ ba và khách được bố trí trên dịch vụ sẵn có tiếp theo. Chúng tôi muốn cảm ơn khách hàng vì sự kiên nhẫn và thông cảm của họ", ông nói.