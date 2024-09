Chuyến bay đột ngột quay đầu sau 5 giờ với không lời giải thích lý do

Hành khách trên chuyến bay quốc tế của American Airlines đã vô cùng sửng sốt khi máy bay quay đầu trở lại sân bay xuất phát sau 5 giờ mà không có bất kỳ lời giải thích nào.



"American Airlines cần một bài học về giao tiếp hiệu quả", Jimin Lee, 41 tuổi, chú thích đoạn clip về vụ việc xảy ra ngày 7.9 trên chuyến bay AA 281 từ Dallas, Texas, đến Seoul, Hàn Quốc.

Trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội, Lee mô tả đường bay của máy bay khi di chuyển qua lãnh thổ Mỹ và một phần Thái Bình Dương trước khi quay trở lại Texas.

Hãng bay bị chỉ trích vì không nói rõ lý do máy bay quay đầu

"Hãy thư giãn và tận hưởng phần còn lại của chuyến bay", một tiếp viên hàng không nói qua hệ thống liên lạc nội bộ. Lee bình luận rằng "linh hồn đã rời bỏ" cô vào thời điểm đó bởi các thành viên phi hành đoàn đã đưa ra "không một lời giải thích nào" về việc hủy chuyến bay đến sân bay quốc tế Incheon.

Trong một tin nhắn gửi cho The New York Post, Lee nói thêm rằng mải sau cũng có "lời giải thích duy nhất mà họ đưa ra là phi công nói rằng phía bên phải nhà vệ sinh không hoạt động".

Khi được The New York Post liên hệ, American Airlines đã đưa ra tuyên bố: "Vào ngày 7.9, chuyến bay 281 của American Airlines từ Dallas Fort Worth (DFW) đến Seoul (ICN) đã quay trở lại DFW do vấn đề bảo trì. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn và không xảy ra sự cố tại DFW, đồng thời máy bay đã được đưa ra khỏi hoạt động để đội bảo trì của chúng tôi kiểm tra. Chúng tôi không bao giờ muốn làm gián đoạn kế hoạch du lịch của khách hàng và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này".

Chuyến bay gặp phải sự cố máy móc liên quan đến nhà vệ sinh trên máy bay, cuối cùng đã hạ cánh trở lại Bang Lone Star sau "9 giờ" tính từ lúc cất cánh, theo Lee, người đã viết rằng cô thất vọng "không thể nói nên lời".

Hãng hàng không đã cung cấp cho hành khách chỗ ở qua đêm gần sân bay DFW và một chiếc máy bay thay thế khởi hành đến Hàn Quốc vào ngày hôm sau, 8.9.