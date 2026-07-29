Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại Phú Quốc 'bóc tem' giàn đèn hiệu chưa từng có

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group, tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn là dòng Beechcraft B300 King Air 350ER thuộc họ King Air 300 series, quốc tịch Cộng hòa Czech, số đăng ký OK-ANS, số hiệu chuyến bay CBA35, được vận hành bởi tổ bay hỗn hợp gồm thành viên Việt Nam và Czech. Tàu bay khởi hành từ Cảng hàng không Cần Thơ, bay ra Phú Quốc để thực hiện tiếp cận đầu 28R, kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận cùng hệ thống đèn PAPI tại đầu 28R.

Tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Theo ghi nhận, ca bay đầu tiên cất cánh từ đường băng số 1 lúc 6 giờ 23, hạ cánh lúc 9 giờ 56; ca bay lần hai cất cánh lúc 13 giờ 6, hạ cánh lúc 15 giờ 29, với hàng loạt các bài bay tiếp cận, cung tròn khu vực đầu đường cất hạ cánh 28R để kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số hệ thống ILS/DME/PAPI nhằm đánh giá tính chính xác, tính toàn vẹn và độ tin cậy của các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Lý giải vì sao chuyến bay vẫn có thể diễn ra an toàn giữa thời tiết bất lợi, ông Võ Hữu Trí, Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc, cho biết điều kiện thời tiết tại đây thường diễn biến rất nhanh, đặc biệt vào mùa mưa hay xuất hiện giông và giảm tầm nhìn. "Việc đưa hệ thống dẫn đường chính xác ILS/DME cùng hệ thống đèn tiếp cận, đèn đường cất hạ cánh mới vào hoạt động giúp nâng cao khả năng an toàn khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc", ông Trí nói.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực triển khai và bảo đảm đúng tiến độ theo cam kết mà Sun Group đã đặt ra để phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Đường cất hạ cánh số 2 là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Với chiều dài 3,3 km, rộng 45 m, đạt chuẩn Code E của ICAO, đường băng đủ năng lực tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F khi cần thiết - điều kiện quan trọng để Phú Quốc đón các chuyến bay chuyên cơ, thương mại quốc tế từ 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đáng chú ý, đường băng này sở hữu hệ thống đèn hiệu hiện đại nhất mà một sân bay tại Việt Nam từng sử dụng. Hệ thống đèn hiệu sử dụng công nghệ mới nhất của nhà sản xuất ADB SAFEGATE, cho phép điều khiển độc lập từng đèn riêng lẻ từ xa - trong khi các sân bay khác phải điều chỉnh cả một cụm hoặc cả mạch đèn cùng lúc.

Hệ thống đèn hiệu của đường cất hạ cánh số 2 với công nghệ tân tiến nhất tạo nên “dải ánh sáng” 3,3 km giữa đảo Ngọc

Công nghệ điều khiển độc lập từng đèn này chưa từng được triển khai tại bất kỳ sân bay nào khác ở Việt Nam. Ở các sân bay thông thường, khi kỹ thuật viên cần kiểm tra hoặc điều chỉnh cường độ sáng, họ buộc phải thao tác trên cả một mạch đèn - đồng nghĩa với việc toàn bộ cụm đèn trong mạch đó phải tạm ngừng hoặc thay đổi trạng thái cùng lúc. Còn tại Phú Quốc, mỗi bóng đèn được gán một địa chỉ điều khiển riêng, cho phép giám sát và can thiệp từ xa tới từng điểm sáng cụ thể trên đường băng.

Lợi ích lớn nhất của công nghệ này nằm ở khả năng duy trì tính liên tục của tín hiệu dẫn đường. Trong ngành hàng không, một mạch đèn hiệu bị gián đoạn - dù chỉ một vài giây - cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện đường băng của phi công, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế như buổi sáng mưa lớn hôm nay.

Giàn đèn công nghệ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, cùng hệ thống ILS/DME được coi là "đôi mắt" giúp đường cất hạ cánh số 2 vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm hay khi tầm nhìn bị hạn chế ẢNH: SG

Với hệ thống điều khiển độc lập từng đèn, một sự cố cục bộ ở một bóng đèn sẽ không kéo theo nguy cơ mất tín hiệu trên diện rộng, giúp duy trì độ tin cậy của toàn bộ hệ thống dẫn đường tiếp cận.