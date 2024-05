Chuyến bay phải hạ cánh ngay vì máy tính xách tay kẹt trên ghế

Chuyến bay hôm chủ nhật từ Zurich, Thụy Sĩ đến Chicago, Mỹ đã chuyển hướng đến Shannon, Ireland. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, chiếc Boeing 767 đã bay hơn 800km trên Đại Tây Dương khi nó quay đầu lại, theo Business Insider.



Sau khi máy bay hạ cánh, nhiều người thợ ở sân bay mới có thể lấy chiếc máy tính xách tay ra khỏi ghế - nhưng phi hành đoàn đã đạt tới thời gian tối đa nên không thể đưa 157 hành khách đi tiếp tới Chicago.

Chuyến bay của hãng United phải chuyển hướng

Trong một tuyên bố được chia sẻ với Business Insider, phát ngôn viên của hãng hàng không United cho biết chuyến bay đã chuyển hướng để "giải quyết rủi ro an toàn tiềm ẩn do máy tính xách tay bị mắc kẹt ở một vị trí không thể tiếp cận".

Vị này nói thêm rằng, United đã cung cấp khách sạn cho hành khách và sắp xếp chuyến bay tiếp theo tới Chicago vào thứ hai.

Chiếc Boeing 767 cất cánh từ Shannon sau hơn 24 giờ kể từ khi hạ cánh, theo Flightradar24.

Máy tính xách tay hoặc điện thoại bị kẹt cứng vào ghế là điều bất thường và các video về an toàn hàng không thường cảnh báo hành khách về điều đó. Chúng có thể gây ra rủi ro về an toàn vì pin lithium có thể bắt lửa - lý do tương tự khiến du khách được yêu cầu mang những thiết bị như vậy vào hành lý xách tay thay vì hành lý ký gửi.

Việc tiếp tục chuyến bay qua Đại Tây Dương có thể gặp nhiều rủi ro vì nếu laptop bốc cháy sẽ không có sân bay nào thuận tiện để hạ cánh.

Cháy laptop trên máy bay không phải là chuyện hiếm khi xảy ra

Vào tháng 3, chuyến bay của Breeze Airways từ Los Angeles đến Pittsburgh đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi máy tính xách tay của một hành khách bốc cháy, khiến khói tràn ngập cabin.



Năm ngoái, ít nhất 4 người bị thương do pin máy tính xách tay bốc cháy trong khoang hành khách trên chuyến bay 2664 Boeing 737 của United Airlines. Ngọn lửa đã được dập tắt và những người bị thương phải nhập viện.

Máy bay dự định đến sân bay quốc tế Liberty (Newark, New Jersey), nhưng do tình huống khẩn cấp nên nó phải quay trở lại sân bay quốc tế San Diego ngay sau khi cất cánh.