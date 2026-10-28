Chuyển biến tích cực trong lớp học, sự phát triển của trẻ từ dự án TALK

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu của dự án TALK đã diễn ra tại Hà Nội vào tuần 21-22.10 vừa qua. Hội thảo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và VVOB phối hợp tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, các chuyên gia tham gia dự án và các tổ chức phi chính phủ. Hội thảo là dịp để các bên cùng nhìn lại những kết quả nghiên cứu về tác động của TALK đối với giáo viên và trẻ em, đồng thời trao đổi về những bài học từ quá trình triển khai và định hướng duy trì, phát triển các kết quả của dự án trong thời gian tới.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phát biểu tại hội thảo

Chất lượng lớp học được cải thiện trên nhiều phương diện

Theo kết quả nghiên cứu của Southern Cross University (SCU) phối hợp với Trường đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) cho thấy chất lượng lớp học của giáo viên được cải thiện trên cả năm phương diện được đánh giá bằng công cụ ELLCO.

Trong đó, lĩnh vực sách và hoạt động đọc sách ghi nhận mức cải thiện lớn nhất với hoạt động đọc sách đã được diễn ra một cách thường xuyên đi kèm với việc giáo viên cũng đã tự tin hơn trong việc áp dụng các phương pháp sư phạm mới vào thực tế giảng dạy trên lớp. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những thay đổi về môi trường vật chất và các góc học tập diễn ra nhanh hơn so với những thay đổi về chất lượng tương tác, đối thoại và việc sử dụng câu hỏi mở trong lớp học.

Ghi nhận tiến bộ trong sự phát triển toàn diện của trẻ

Ở cấp độ trẻ em, nghiên cứu do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (VNIES) thực hiện đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua bộ công cụ EAP-ECDS. Kết quả cho thấy điểm số phát triển của trẻ tăng ở cả các nhóm trường tham gia TALK và nhóm đối chứng trong giai đoạn 2022–2026.

Sau khi điều chỉnh các khác biệt về đặc điểm của trẻ và gia đình, nhóm trẻ được hưởng lợi từ TALK từ năm 2022 có mức cải thiện về phát triển toàn diện cao so với nhóm trường không triển khai TALK.

Một điểm đáng chú ý được chia sẻ tại hội thảo là những tín hiệu tích cực đối với trẻ em dân tộc thiểu số trong nhóm tham gia TALK từ năm 2022. Kết quả này cho thấy tiềm năng của các can thiệp trong khuôn khổ dự án TALK phù hợp với bối cảnh, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi và nghiên cứu để xác định rõ hơn tác động trong dài hạn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu Dự án TALK tại Hà Nội

Kết nối kết quả nghiên cứu với thực tiễn giáo dục

Bên cạnh việc chia sẻ kết quả, hội thảo còn tạo không gian để các đại biểu trao đổi và liên hệ kết quả nghiên cứu với thực tiễn. Thông qua các phiên thảo luận và hoạt động tương tác, đại biểu từ các cơ quan quản lý, địa phương, trường học và các đơn vị nghiên cứu cùng chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu từ hai cấp độ giáo viên và trẻ em cho thấy những chuyển biến tích cực sau quá trình triển khai TALK, đồng thời chỉ ra những lĩnh vực cần tiếp tục được quan tâm. Hội thảo khép lại với các trao đổi về những cam kết và định hướng cụ thể nhằm tiếp tục phát huy kết quả của Dự án. Đây cũng là bước nối quan trọng giữa bằng chứng nghiên cứu và thực tiễn giáo dục, hướng tới việc duy trì và nhân rộng những thay đổi tích cực trong giáo dục mầm non tại Việt Nam.

Thông tin thêm về dự án TALK

Dự án "Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ giai đoạn 2022-2026" (gọi tắt là Dự án TALK) do tổ chức VVOB Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Bỉ và Chính quyền vùng Flanders. Các tài liệu được phát triển trong khuôn khổ dự án đã qua quá trình thử nghiệm thực tế tại ba tỉnh Gia Lai, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và Quảng Trị và tiếp thu góp ý từ các chuyên gia, cùng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên từ các tỉnh thành trong và ngoài dự án.

Tất cả các tài liệu đã được xuất bản và lưu hành theo giấy phép Tài sản sáng tạo công cộng (Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0), cho phép sao chép và sử dụng phi thương mại. Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non có thể tải bộ tài liệu trực tiếp từ các website chính thức của VVOB (www.vvob.org/vietnam)



