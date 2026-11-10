Chuyển Bộ Công an vụ Công ty Dương Đông tồn kho âm 123 triệu lít xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Công ty Dương Đông).

Công ty Dương Đông được thành lập năm 2006, đến nay có vốn điều lệ 750 tỉ đồng, trụ sở tại phường Tân Hưng (TP.HCM), do ông Lê Tuấn Long làm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp này có 17 công ty con và 7 chi nhánh; hệ thống phân phối gồm có 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; có 17 tàu vận tải xăng dầu, 40 xe đầu kéo và xe bồn; 5 kho và 1 cầu cảng.

Kết luận thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành ẢNH: TTCP

Chuyển Bộ Công an điều tra dấu hiệu trốn thuế, hàng lậu, vi phạm kế toán

Qua xác minh thực tế tại kho và kiểm tra dữ liệu tồn kho trên phần mềm của Công ty Đông Dương, Thanh tra Chính phủ phát hiện số tồn lũy kế cuối kỳ ngày 31.3.2026 trên phần mềm kế toán thể hiện kho nguồn hàng hạch toán âm khoảng 123 triệu lít.

Đồng thời, số liệu nhập, xuất xăng dầu được hạch toán trên báo cáo tài chính lớn hơn so với số liệu nhập, xuất của bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan đã được kê khai thuế. Trong đó, số lượng nhập lớn hơn khoảng 21 triệu lít, số lượng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít, tổng giá trị khoảng 2.078 tỉ đồng.

Các hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán (xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật).

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ xác định từ năm 2022 đến tháng 3.2026, Công ty Dương Đông kê khai mua, bán xăng dầu với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Trong số này, Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã mua của Công ty Dương Đông khoảng 114 triệu lít; Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P đã mua khoảng 55 triệu lít và bán khoảng 66 triệu lít với Công ty Dương Đông; Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm đã mua khoảng 38,6 triệu lít và bán khoảng 468 triệu lít với Công ty Dương Đông…

Các doanh nghiệp trên đều là đối tượng thanh tra liên quan đến các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự, đã được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an khởi tố, thể hiện tại kết luận thanh tra diện rộng về kinh doanh xăng dầu, cũng vừa được ban hành.

Cũng trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 3.2026, cơ quan thanh tra còn phát hiện Công ty Dương Đông và các công ty con, chi nhánh kê khai không đúng đối tượng với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 140 tỉ đồng không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

Xác định các hành vi đã nêu có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt vi phạm tại Công ty Dương Đông

ẢNH: DDS PETRO

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Không chỉ dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm hành chính tại Công ty Dương Đông.

Cơ quan thanh tra nhận thấy các khoản vay với lãi suất thấp giữa doanh nghiệp này, công ty con và các tổ chức, cá nhân liên quan; các khoản công ty trả nợ thay, ứng vốn cho các công ty con là các giao dịch liên kết với tổng số giá trị giao dịch liên kết khoảng 860 tỉ đồng, dẫn đến doanh thu tài chính kê khai thiếu khoảng 243 tỉ đồng, tương ứng số tiền thuế thiếu khoảng 48 tỉ đồng.

Hành vi trên bị xử phạt "20% số tiền thuế khai thiếu" theo quy định tại Nghị định số 125/2020 (tương ứng 9,7 tỉ đồng), biện pháp khắc phục hậu quả "buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu" khoảng 48 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản về hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên và chuyển hồ sơ đến Cục Thuế (Bộ Tài chính) xem xét, xử lý.

Đáng chú ý, tại bảng kê tồn kho theo ngày của Công ty Dương Đông cùng hệ thống công ty con và chi nhánh, có đến 15/19 đơn vị có số lượng xăng tồn kho theo ngày trong tháng 3.2026 vượt quá 150% đến trên 500%, số ngày vi phạm dao động từ 5 - 31 ngày trong tháng.

Hành vi này vi phạm quy định tại Nghị định số 98/2020, phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung "tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 3 - 6 tháng".

Cũng qua phân tích các tài liệu do công ty cung cấp, đoàn thanh tra đánh giá, từ năm 2022 đến tháng 3.2026 (51 tháng), có một hoặc nhiều ngày trong tháng, Công ty Dương Đông duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định đối với xăng RON 95-III và dầu Diesel, vi phạm Nghị định 83/2014 (sửa đổi tại Nghị định số 95/2021), phạt tiền từ 120 - 140 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản, chuyển hồ sơ các hành vi trên đến Bộ Công thương xem xét, xử lý theo quy định.