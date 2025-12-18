Chuyển cảng khách quốc tế về khu nam TP.HCM để gỡ vướng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4 có vị trí quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực phía nam và phía đông thành phố ở cửa ngõ hạ lưu sông Sài Gòn.

Theo các quy hoạch hiện hành, TP.HCM định hướng phát triển cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ hoặc các vị trí phù hợp khác. Để bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội trở thành cảng khách quốc tế, thành phố từng nghiên cứu phương án cầu Thủ Thiêm 4 có nhịp nâng với tĩnh không 45m để tàu lớn đi qua.

Điều chỉnh quy hoạch cảng hành khách quốc tế sẽ gỡ vướng cho tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4

Tuy nhiên, giải pháp này cần vốn đầu tư lớn, trên 6.000 tỉ đồng và phát sinh nhiều vấn đề về tổ chức giao thông. Một phương án khác với tĩnh không 10 m có chi phí thấp hơn nhưng sẽ hạn chế hoạt động vận tải, du lịch đường thủy.

Mặt khác, khu Nhà Rồng - Khánh Hội hiện được định hướng chuyển đổi thành không gian văn hóa - lịch sử, công viên và mảng xanh ven sông, nên không còn phù hợp bố trí cảng khách quốc tế quy mô lớn.

Sở Xây dựng đánh giá định hướng quy hoạch bến tàu khách đón tàu đến 30.000 GT và phương tiện thủy nội địa phía hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4 (khu vực cảng Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Bến Nghé) theo nghiên cứu của Bộ GTVT là phù hợp để triển khai quy hoạch khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội thành không gian văn hóa - lịch sử và công viên công cộng.

Do đó, Sở đề xuất bố trí cảng khách quốc tế tại khu vực cảng Tân Thuận - Tân Thuận Đông - Bến Nghé (quận 7 cũ) nằm ở hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4 thay vì tại bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Phương án này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tàu khách quốc tế cỡ lớn ra/vào, vừa đảm bảo tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 chỉ cần 15 m, phù hợp khai thác giao thông đường thủy, đồng thời giảm chi phí đầu tư và hạn chế ảnh hưởng quy hoạch, cảnh quan khu vực.

Việc thống nhất quy hoạch cảng khách quốc tế sẽ là cơ sở để TP.HCM thống nhất tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4, tháo gỡ nút thắt để nhanh chóng triển khai công trình quan trọng này.

Lãnh đạo ngành xây dựng thành phố kiến nghị được UBND TP giao nhiệm vụ hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với thông số tĩnh không thông thuyền là 15m. Đồng thời, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật các nội dung này khi tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển trong thời gian tới.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến có tổng chiều dài 2,16 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,6 km, với 6 làn xe. Cầu bắt đầu từ giao lộ cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh (quận 7 cũ), kết nối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại giao lộ trục Bắc Nam và đường Bùi Thiện Ngộ. TP.HCM đặt mục tiêu sớm khởi công cầu Thủ Thiêm 4 để hoàn thành năm 2028.



