Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chuyển cảng khách quốc tế về khu nam TP.HCM để gỡ vướng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4

Hà Mai
Hà Mai
18/12/2025 08:34 GMT+7

Đề xuất nằm trong báo cáo khẩn của Sở Xây dựng vừa gửi UBND TP.HCM về nghiên cứu các phương án thiết kế cầu Thủ Thiêm 4 gắn với định hướng phát triển cảng khách quốc tế đường thủy trong tương lai.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4 có vị trí quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực phía nam và phía đông thành phố ở cửa ngõ hạ lưu sông Sài Gòn. 

Theo các quy hoạch hiện hành, TP.HCM định hướng phát triển cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ hoặc các vị trí phù hợp khác. Để bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội trở thành cảng khách quốc tế, thành phố từng nghiên cứu phương án cầu Thủ Thiêm 4 có nhịp nâng với tĩnh không 45m để tàu lớn đi qua. 

- Ảnh 1.

Điều chỉnh quy hoạch cảng hành khách quốc tế sẽ gỡ vướng cho tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4

Tuy nhiên, giải pháp này cần vốn đầu tư lớn, trên 6.000 tỉ đồng và phát sinh nhiều vấn đề về tổ chức giao thông. Một phương án khác với tĩnh không 10 m có chi phí thấp hơn nhưng sẽ hạn chế hoạt động vận tải, du lịch đường thủy.

Mặt khác, khu Nhà Rồng - Khánh Hội hiện được định hướng chuyển đổi thành không gian văn hóa - lịch sử, công viên và mảng xanh ven sông, nên không còn phù hợp bố trí cảng khách quốc tế quy mô lớn.

Sở Xây dựng đánh giá định hướng quy hoạch bến tàu khách đón tàu đến 30.000 GT và phương tiện thủy nội địa phía hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4 (khu vực cảng Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Bến Nghé) theo nghiên cứu của Bộ GTVT là phù hợp để triển khai quy hoạch khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội thành không gian văn hóa - lịch sử và công viên công cộng.

Do đó, Sở đề xuất bố trí cảng khách quốc tế tại khu vực cảng Tân Thuận - Tân Thuận Đông - Bến Nghé (quận 7 cũ) nằm ở hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4 thay vì tại bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Phương án này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tàu khách quốc tế cỡ lớn ra/vào, vừa đảm bảo tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 chỉ cần 15 m, phù hợp khai thác giao thông đường thủy, đồng thời giảm chi phí đầu tư và hạn chế ảnh hưởng quy hoạch, cảnh quan khu vực.

Việc thống nhất quy hoạch cảng khách quốc tế sẽ là cơ sở để TP.HCM thống nhất tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4, tháo gỡ nút thắt để nhanh chóng triển khai công trình quan trọng này.

Lãnh đạo ngành xây dựng thành phố kiến nghị được UBND TP giao nhiệm vụ hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với thông số tĩnh không thông thuyền là 15m. Đồng thời, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật các nội dung này khi tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển trong thời gian tới.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến có tổng chiều dài 2,16 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,6 km, với 6 làn xe. Cầu bắt đầu từ giao lộ cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh (quận 7 cũ), kết nối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại giao lộ trục Bắc Nam và đường Bùi Thiện Ngộ. TP.HCM đặt mục tiêu sớm khởi công cầu Thủ Thiêm 4 để hoàn thành năm 2028.


Tin liên quan

Tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 'vướng' cảng hành khách quốc tế

Tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 'vướng' cảng hành khách quốc tế

Phương án tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 vẫn chưa được quyết định vì liên quan đến quy hoạch cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4).

Khám phá thêm chủ đề

cầu thủ thiêm 4 TP.HCM cảng hành khách quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận