Chuyện chưa kể về anh hùng Lộc Viễn Tài: Cuộc chiến đấu bảo vệ Lũng Làn

Tất cả các đơn vị Công an nhân dân vũ trang trên tuyến biên giới Việt - Trung phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh chiến đấu cấp 2, theo đúng quy định số 46 (20.8.1978) của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang.Ban chỉ huy các tỉnh phải ra lệnh cho các đồn biên phòng, các đơn vị cơ động khẩn trương triển khai sẵn sàng chiến đấu theo phương án tác chiến bảo vệ biên giới. Các cơ quan chỉ huy phải thường trực chỉ huy chặt chẽ.Trung đoàn 12, 16 phải chuẩn bị sẵn sàng cơ động khi có lệnh của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang.Tạm đình chỉ phép năm, phép tranh thủ cho đến khi có lệnh mới…

(Mệnh lệnh báo động chiến đấu cấp 2 của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, ngày 27.12.1978)