Chuyện chưa kể về những chiến mã đặc biệt trong Đoàn CSCĐ Kỵ binh

Trong số hàng trăm chiến mã đang phục vụ trong Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, hầu hết đều xuất thân là giống ngựa được đưa về từ Mông Cổ. Sau 6 năm được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, những chú ngựa quen với thảo nguyên mênh mông đã biết thực hiện một cách điêu luyện các kỹ năng chiến đấu, được tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Cùng nhìn lại hành trình trở về đầy hào hùng của những chiến mã vào ngày 5.7 vừa qua.

17 giờ ngày 5.7, máy bay vận chuyển chuyên dụng chở những chiến mã rời sân bay Nội Bài. Chuyến bay do Công ty TNHH Ondur Zotol Logistics phía Mông Cổ và Công ty TNHH Dịch vụ Logistics Golden Sun phía Việt Nam tổ chức với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ thú y đi cùng để chăm sóc đàn ngựa suốt 5 giờ bay. ROX Group và Ngân hàng MSB là đơn vị tài trợ vận chuyển cho chuyến bay này

22 giờ ngày 5.7, tại sân bay quốc tế Chinggis Khaan (Mông Cổ), 20 chiến mã đã về tới quê hương sau 6 năm đồng hành cùng Đoàn CSCĐ Kỵ binh Việt Nam. Tham dự buổi trao tặng có lãnh đạo và đại diện các cơ quan chức năng của Mông Cổ và Việt Nam, gồm: Văn phòng Tổng thống Mông Cổ; Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ; Tổng cục Thi hành án (DGCE) – đơn vị tiếp nhận ngựa; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

Nước bạn tổ chức lễ đón trọng thị thể hiện niềm tự hào và tri ân

Những chiến mã được thực hiện các nghi thức tưới sữa và xông trầm theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ dùng trong các dịp trọng đại, biểu tượng cho sự biết ơn và tôn kính

Được biết, được biết, đây là lần đầu tiên Mông Cổ tổ chức đón tiếp long trọng những chú ngựa được một quốc gia khác trao tặng theo nghi thức truyền thống cao nhất

Từ ngựa thảo nguyên thành chiến mã oai hùng

6 năm trước, Đoàn CSCĐ Kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đón đàn ngựa là món quà tặng ngoại giao từ Mông Cổ. Khi đặt chân tới Việt Nam, những chiến mã này phải đối mặt với thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn thức ăn hoàn toàn khác biệt.

Việc thuần hóa chiến mã không chỉ là huấn luyện để chúng thực hiện tốt các động tác, nhiệm vụ mà trước hết là phải giúp chúng thích nghi vượt qua sự xa lạ của vùng đất mới để ổn định cả thể chất lẫn tinh thần.

Để một chiến mã từ hoang dã trở thành đồng đội trung thành, các chiến sĩ phải dành rất nhiều thời gian và công sức, kiên nhẫn chăm sóc, tập luyện và trò chuyện với ngựa để xây dựng lòng tin

Vào những ngày tiết trời dễ chịu, chúng được đưa ra bãi để tự do chăn thả, hít thở không khí trong lành. Sau 5 năm, đàn ngựa Mông Cổ đã sinh sản được trên 50 ngựa con và được nuôi dưỡng thành công, nâng tổng đàn lên hơn 150 con

Ngựa được huấn luyện từ cơ bản đến luyện tập vượt chướng ngại vật, bậc thang, hào quân sự, bãi lầy, địa hình dốc và nhiều tình huống giả định khác

Nhờ sự chăm sóc, tập luyện gian khổ và cả những tình cảm gắn bó ấy mà từ thảo nguyên xa xôi, chiến mã Mông Cổ đã trở thành niềm tự hào của lực lượng kỵ binh Việt Nam đồng hành cùng các chiến sĩ vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Rời xa Việt Nam để trở về quê hương, những chiến mã Mông Cổ đã khép lại một hành trình ý nghĩa, khẳng định sức bền, khả năng thích nghi và những phẩm chất nổi bật của giống ngựa Mông Cổ. Với việc đồng hành cùng đoàn ngựa trong chuyến trở về và chuyển giao cho thế hệ chiến mã kế tiếp, ROX Group và ngân hàng MSB mong muốn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.