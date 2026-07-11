Chuyện chưa kể về những chiến mã đặc biệt trong Đoàn CSCĐ Kỵ binh

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Trước thềm lễ hội Naadam và Ngày Ngựa Thế giới 2026 diễn ra tại Mông Cổ từ 11 đến 13.7, một hoạt động ngoại giao ý nghĩa đã diễn ra giữa hai quốc gia, đó là việc Bộ Công an Việt Nam tặng 20 chú ngựa đã được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, tinh nhuệ cho phía Mông Cổ.
Trong số hàng trăm chiến mã đang phục vụ trong Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, hầu hết đều xuất thân là giống ngựa được đưa về từ Mông Cổ. Sau 6 năm được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, những chú ngựa quen với thảo nguyên mênh mông đã biết thực hiện một cách điêu luyện các kỹ năng chiến đấu, được tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.
Cùng nhìn lại hành trình trở về đầy hào hùng của những chiến mã vào ngày 5.7 vừa qua.
Từ ngựa thảo nguyên thành chiến mã oai hùng
6 năm trước, Đoàn CSCĐ Kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đón đàn ngựa là món quà tặng ngoại giao từ Mông Cổ. Khi đặt chân tới Việt Nam, những chiến mã này phải đối mặt với thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn thức ăn hoàn toàn khác biệt.
Việc thuần hóa chiến mã không chỉ là huấn luyện để chúng thực hiện tốt các động tác, nhiệm vụ mà trước hết là phải giúp chúng thích nghi vượt qua sự xa lạ của vùng đất mới để ổn định cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhờ sự chăm sóc, tập luyện gian khổ và cả những tình cảm gắn bó ấy mà từ thảo nguyên xa xôi, chiến mã Mông Cổ đã trở thành niềm tự hào của lực lượng kỵ binh Việt Nam đồng hành cùng các chiến sĩ vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Rời xa Việt Nam để trở về quê hương, những chiến mã Mông Cổ đã khép lại một hành trình ý nghĩa, khẳng định sức bền, khả năng thích nghi và những phẩm chất nổi bật của giống ngựa Mông Cổ. Với việc đồng hành cùng đoàn ngựa trong chuyến trở về và chuyển giao cho thế hệ chiến mã kế tiếp, ROX Group và ngân hàng MSB mong muốn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.
Bình luận (0)