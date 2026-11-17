Chuyên cơ chở Tổng thống Trump phải đổi hướng vì thời tiết xấu

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.11 bất ngờ thay đổi điểm dừng tiếp nhiên liệu tại bang Alaska (Mỹ) do thời tiết xấu, giữa hành trình công du châu Á.