Chuyến đi then chốt của Tổng thống Ukraine

Kyiv coi thỏa thuận này là công cụ quan trọng để giữ lại sự hỗ trợ của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ngắt viện trợ Ukraine và đàm phán với Nga. Theo Reuters, Ukraine sẽ trao một phần nguồn thu từ tài nguyên của nước này cho Mỹ nhưng không nhận đảm bảo an ninh nào từ đối tác. Thay vào đó, chính quyền Mỹ chỉ ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm đạt các đảm bảo an ninh cần thiết cho việc thiết lập hòa bình lâu dài. Để trấn an, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố Kyiv sẽ "không bao giờ ký một hiệp ước thuộc địa bỏ qua lợi ích của đất nước".

Ông Trump: Ukraine có thể "quên" chuyện gia nhập NATO, châu Âu phải lo an ninh vì "kế bên"

Ông Zelensky hôm qua tuyên bố rằng hòa bình và các cam kết an ninh là chìa khóa để đảm bảo Nga không tiếp tục tấn công, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ không được dừng lại. Trong khi đó, tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ sẽ không đưa ra những đảm bảo an ninh quá mức và châu Âu sẽ lo việc đó bởi họ là "hàng xóm" của Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng bản chất thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine là sự đảm bảo an ninh vì Washington sẽ đầu tư ở đó và "sẽ không ai gây rối khi chúng tôi có mặt", theo ABC News. Mặt khác, ông Trump lần đầu cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải nhượng bộ trong khi nói Ukraine nên "quên" chuyện gia nhập NATO đi.

Ông Zelensky họp báo tại Kyiv ngày 26.2 ẢNH: AFP

Thủ tướng Anh Keir Starmer, người có chuyến thăm Nhà Trắng trong ngày 27.2, cho rằng chỉ có sự hậu thuẫn an ninh của Mỹ mới đảm bảo hòa bình lâu dài cho Ukraine. Ông Starmer là lãnh đạo châu Âu thứ hai, sau Tổng thống Pháp, đến Mỹ những ngày gần đây nhằm vận động Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ Kyiv cũng như kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu đến Ukraine. Trong một tuyên bố đáng chú ý hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa kêu gọi các thành viên EU chuẩn bị đóng góp vào các đảm bảo an ninh cần thiết cho hòa bình lâu dài tại Ukraine. Ông Costa đã mời ông Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 6.3.