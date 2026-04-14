Chuyển đổi chăm sóc ung thư theo hướng cá thể hóa

Theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Bối cảnh già hóa dân số, đô thị hóa nhanh và thay đổi lối sống là những yếu tố góp phần làm tăng số ca mắc; dự báo cho thấy số ca ung thư mới tại Việt Nam có thể tăng 60 - 70% vào năm 2050.

PGS-TS-BS Bùi Diệu – Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam - cho rằng trước gánh nặng ung thư gia tăng và xu hướng trẻ hóa, việc ứng dụng tiến bộ y học là cấp thiết; trong đó, y học chính xác với cá thể hóa điều trị, cùng sinh thiết lỏng, dữ liệu số và AI, đóng vai trò then chốt trong nâng cao hiệu quả lâm sàng và tối ưu nguồn lực.

Thúc đẩy hội chẩn đa chuyên khoa (MDT) số hóa và sinh thiết lỏng: Nền tảng cho cá thể hóa điều trị ung thư bằng y học chính xác

Các chuyên gia đã dẫn chứng các nghiên cứu quốc tế cho thấy bệnh nhân ung thư có thể cải thiện thời gian sống thêm hơn 15 tháng nếu áp dụng MDT vào chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc MDT chưa được thường quy, như thiếu hạ tầng số khiến dữ liệu bị phân tán. Giải pháp được các chuyên gia quốc tế chia sẻ nằm ở việc triển khai các nền tảng MDT số hóa, kết nối trực tiếp với hồ sơ bệnh án điện tử để theo dõi kết quả điều trị theo thời gian thực.

Đồng thời, sự phối hợp của sinh thiết lỏng và trí tuệ nhân tạo cũng được kỳ vọng sẽ tái định hình lĩnh vực chẩn đoán sinh học phân tử và giải phẫu bệnh. Theo TS.BS. Chien-Feng Li, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh lâm sàng và Xét nghiệm Trung tâm Y tế Chi Mei, và là giáo sư kiêm nhiệm, Trường Y khoa, Đại học Quốc gia Sun Yat-sen, Đài Loan (Trung Quốc), sinh thiết lỏng và AI đang thúc đẩy chuyển đổi trong chẩn đoán, điều trị ung thư khi kết hợp theo mô hình đa phương thức, qua đó hỗ trợ cá thể hóa điều trị và tối ưu hiệu quả.

AstraZeneca: Ba thập kỷ tiên phong xây dựng hệ sinh thái ung thư toàn diện tại Việt Nam

Có mặt trong lĩnh vực ung thư tại Việt Nam từ năm 1994, AstraZeneca hiện là một trong các tập đoàn dược sinh học đa quốc gia xác định ung thư là trụ cột chiến lược dài hạn. AstraZeneca đã mang đến Việt Nam nhiều giải pháp tiến bộ trong điều trị ung thư, hỗ trợ định hình hệ sinh thái y tế gắn kết giữa điều trị, nghiên cứu lâm sàng, chính sách và cộng đồng.

ThS-BS Văn Thị Thu Sương - Giám đốc Y khoa, Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam chia sẻ về Hành trình của AstraZeneca trong lĩnh vực Ung thư tại Việt Nam

Vào tháng 9.2025, AstraZeneca đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện dài hạn với Hội Ung thư Việt Nam (VCA). Song song đó, sự phối hợp cùng các bệnh viện tuyến đầu và nhiều bệnh viện khác đã mở ra nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tại Việt Nam, AstraZeneca đã triển khai 78 dự án nghiên cứu lâm sàng trong đó có 69 nghiên cứu lâm sàng ung thư tại 31 cơ sở y tế trên toàn quốc, với sự tham gia của 1.200 bệnh nhân, nâng cao năng lực nghiên cứu, thực hành lâm sàng, giúp bệnh nhân tiếp cận sớm các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến.

Chia sẻ về định hướng tương lai, ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, khẳng định: "AstraZeneca cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh thông qua đổi mới điều trị, nghiên cứu khoa học và hợp tác sâu rộng với hệ thống y tế. Chúng tôi tin rằng chuyển đổi chăm sóc ung thư cần được thúc đẩy đồng thời ở nhiều trụ cột từ chuẩn hóa hướng dẫn, nâng cao năng lực đa chuyên khoa, phát triển dữ liệu đời thực, đến ứng dụng chuyển đổi số trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. Tiếp tục hành trình này, chúng tôi sẽ mở rộng, thúc đẩy hợp tác và đồng hành cùng chiến lược phòng chống ung thư quốc gia vì mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân".

Hướng tới tương lai, AstraZeneca tiếp tục theo đuổi chiến lược dài hạn trong ung thư, với định hướng phát triển các liệu pháp đột phá, mở rộng đầu tư vào nghiên cứu lâm sàng và hỗ trợ hệ thống y tế phát triển và hiện đại hóa quy trình chăm sóc ung thư trong kỷ nguyên y học chính xác, đồng hành cùng Chiến lược phòng chống ung thư quốc gia.