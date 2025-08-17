Chuyện đời chuyện nghề: Khi nhà văn Đới Xuân Việt 'lạc lối'

Tuy nhiên, khi đọc cuốn sách thì chính độc giả lại… lạc vào mê cung của thiên đường tình yêu giữa thời chiến. Càng ấn tượng bởi sức hút câu chuyện tình yêu quá đẹp của một người lính và cô gái thanh niên xung phong trong mùa hè đỏ lửa khốc liệt ở Quảng Trị năm 1972. Một mối tình trong sáng, cảm động và nên thơ như những bông hoa đầu mùa mới nở, vừa tinh khiết, đầy lãng mạn vượt qua cả mưa bom bão đạn.

Tác giả tâm sự: "Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại đã lùi xa nhưng ký ức về chiến tranh ấy vẫn sống mãi trong tâm hồn những người ra trận, trong đó có tôi. Tôi muốn khẳng định với mọi người rằng, những người lính ra trận luôn mang trong mình khát khao của tuổi trẻ, luôn yêu đời, mong mỏi cống hiến, được làm việc và chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ dẫu có hy sinh, gian khổ".

Nhà văn Đới Xuân Việt (80 tuổi, ảnh) là hội viên Hội Điện ảnh VN và Hội Nhà văn TP.HCM. Ông quê Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội; nhập ngũ, tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và sau này công tác tại Hãng phim truyện VN cho đến năm 2005. Ông có những tác phẩm được nhiều giải thưởng: Người đàn bà nghịch cát (biên kịch), Anh chỉ có mình em (đạo diễn, biên kịch)… Ngoài công việc chính là đạo diễn phim, ông còn là tác giả nhiều tựa sách hay: Đi qua vừng mặt trời, Anh chỉ có mình em, Hoa Đỗ quyên nở muộn, Truyền thuyết nàng tuyệt vời, Về nơi nguồn cội.