Chuyển đổi số, bệnh viện tiết kiệm cả chục tỉ đồng, đỡ lo đếm tiền lẻ

Không để doanh nghiệp, người bệnh bị phiền hà

Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía bắc 2024 khai mạc sáng nay 16.3, tại Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (thứ hai từ trái sang) đề nghị các bệnh viện tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm thủ tục hành chính THẾ ANH

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện là diễn đàn lớn để các bệnh viện, các nhà quản lý, các bác sĩ cùng chia sẻ, cùng nhau giải quyết các vấn đề nóng của ngành. Tại đây, Bộ Y tế được nghe trực tiếp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất từ các bệnh viện, là nơi khám chữa bệnh và thực hiện các quy định, chính sách được ban hành.

Đánh giá cao toàn ngành y đã vượt khó sau phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhận định, ngành y tế còn nhiều thách thức, đặc biệt cần thực hiện các vấn đề về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá sự hài lòng người bệnh, tất cả đều vì mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ T.Ư đến địa phương.

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm các thủ tục phiền hà cho bệnh nhân và người nhà NGỌC THẮNG

Thông tin về việc ngành y tế đã cắt giảm 92 thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị toàn ngành tập trung đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để giảm phiền hà cho người bệnh và doanh nghiệp.

"Quan điểm của lãnh đạo bộ là nếu doanh nghiệp, người bệnh bị sách nhiễu thì cứ phản ánh để chúng tôi xử lý. Cái gì khó khăn, phiền nhiễu phải được cắt giảm. Quá trình lãnh đạo phải nghiêm túc, an toàn, ổn định để phát triển", Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Tiết kiệm đến hàng chục tỉ đồng

Đánh giá về tầm quan trọng của chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ ứng dụng công nghệ thông tin chắc chắn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sẽ mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin giảm phiền hà, đảm bảo tối đa minh bạch tài chính NGỌC THẮNG

"Đơn rất giản nhất mà ai cũng có thể thấy được về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin là ở khâu tiếp đón đến thanh toán viện phí, bởi giảm thời gian chờ đợi thủ tục. Thay vì phải đếm tiền, chuẩn bị tiền lẻ trả lại, việc ứng dụng công nghệ thông tin với thanh toán không tiền mặt giúp cho việc này thuận lơi, nhanh, chính xác và đặc biệt minh bạch", ông Cơ nêu tình huống thực tế.

Khi cắt giảm các thủ tục rườm rà về tài chính, các bác sĩ, nhân viên y tế chỉ tập trung cho khám chữa bệnh, từ đó chất lượng khám chữa bệnh sẽ tốt hơn, người bệnh sẽ hài lòng hơn.

"Do đó, các bệnh viện sẽ quyết liệt thực hiện. Và là giám đốc bệnh viện, chắc chắn chúng tôi quyết tâm làm, vì chỉ có chuyển đổi số thì mới nâng tầm bệnh viện lên được, từ vấn đề quản lý công khai minh bạch", ông Cơ khẳng định.

Về hiệu quả kinh tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ước tính: "Hàng năm bệnh viện chúng tôi phải chi hàng chục tỉ đồng để mua phim và in phim kết quả chụp chẩn đoán. Nếu chuyển đổi số thành công, chúng tôi sẽ tiết kiệm được hàng chục tỉ đồng, do không phải in phim kết quả và đồng thời còn bảo vệ môi trường".

Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía bắc 2024 có sự tham dự của lãnh đạo hơn 100 bệnh viện thành viên. Câu lạc bộ là diễn đàn của các nhà quản lý bệnh viện học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý một số lĩnh vực quan trọng như: nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thanh toán viện phí và quản lý tài chính; sự phối hợp hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện với bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo phục vụ người bệnh thuộc các đối tượng được chính xác, thuận lợi; quản lý sử dụng trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện đảm bảo chất lượng đúng qui trình, an toàn và hiệu quả; quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, an ninh bệnh viện… Tất cả đều hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm, phấn đấu cho mục tiêu mang đến sự hài lòng, an toàn và chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.