Công nghệ

Chuyển đổi số chậm một phút có thể tụt hậu hàng năm

Thu Hằng
Thu Hằng
21/10/2025 11:28 GMT+7

Trong bối cảnh thế giới số chuyển động từng giây, nếu chậm một phút có thể tụt hậu hàng năm. Vì vậy, chuyển đổi số cần phải nhanh hơn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; trong triển khai các chiến lược, dự án; trong thích ứng với công nghệ mới và nhanh hơn trong thay đổi tư duy, cách làm.

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân tại lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, do Bộ KH-CN tổ chức sáng 21.10.

Chuyển đổi số chậm một phút có thể tụt hậu hàng năm- Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân

ẢNH: M.HÀ

Xếp hạng Chính phủ số của Việt Nam tăng 15 bậc 

Theo thứ trưởng Vũ Hải Quân, từ những bỡ ngỡ ban đầu, chuyển đổi số đã được lan tỏa, đi vào mọi mặt cuộc sống của người dân.

Một trong những kết quả ấn tượng là Chính phủ số và dịch vụ công trực tuyến tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được người dân sử dụng tăng cao, hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, tăng gấp 9 lần so với năm 2019.

Xếp hạng chính phủ số của Việt Nam, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, cũng đã tăng 15 bậc so với kỳ công bố trước (năm 2022). Điều này cho thấy các nỗ lực xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số đã mang lại hiệu quả bước đầu.

Cạnh đó, hạ tầng số phát triển mạnh mẽ với mạng viễn thông băng rộng đã phủ tới 99,3% thôn, bản trên cả nước; tốc độ internet di động đạt trung bình 146,64 Mb/giây, xếp hạng 20 thế giới; mạng 5G cũng bắt đầu được triển khai (đạt 26% diện phủ sóng).

Kinh tế số đóng góp ngày càng lớn, doanh thu ngành công nghiệp CNTT năm 2024 đạt khoảng 2,772 triệu tỉ đồng (tương đương gần 118 tỉ USD), tăng 24% so với năm trước.

Xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 29%. Kinh tế số hiện chiếm khoảng 14 - 15% GDP và đang tiến tới mục tiêu 20% GDP vào năm 2025, cho thấy khu vực số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Chuyển đổi số phải giải quyết nỗi đau và đem lại hạnh phúc cho nhân dân

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là: "Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số". Thứ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, giờ là lúc chuyển đổi số phải tăng tốc, phải tối ưu hóa để hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, là tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động và giải quyết các mục tiêu lớn của quốc gia.

"5 năm tới (2026 - 2030) sẽ là giai đoạn chúng ta chuyển đổi số ở mức độ sâu rộng hơn, với trọng tâm là tạo ra giá trị kinh tế - xã hội cụ thể. Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số giai đoạn 2 là phải chuyển hóa được những thành quả số hóa thành tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia; cải thiện hiệu quả quản trị và chất lượng ra quyết định ở mọi cấp", ông Quân nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới số chuyển động từng giây, thứ trưởng Bộ KH-CN cho rằng nếu chậm một phút, chúng ta có thể tụt hậu hàng năm. Vì vậy, chuyển đổi số cần phải nhanh hơn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; nhanh hơn trong triển khai các chiến lược, dự án; nhanh hơn trong thích ứng với công nghệ mới và nhanh hơn trong thay đổi tư duy, cách làm.

"Chỉ khi chuyển đổi số gắn liền với đời sống, giải quyết những nỗi đau và đem lại hạnh phúc cho nhân dân, khi đó chuyển đổi số mới thực sự đi vào lòng người, trở thành phong trào toàn dân", ông Quân nói.

