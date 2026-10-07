Chuyển đổi số ở Cà Mau: Phải có người dùng, kết quả phải được đo lường

Yêu cầu được nêu trong kế hoạch hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026, do ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký. Các hoạt động diễn ra trên toàn tỉnh từ ngày 1 - 31.10, cao điểm từ ngày 1 - 10.10.

Từ việc hoàn thành nhiệm vụ ở từng cơ quan đến hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, kế hoạch đặt ra yêu cầu xuyên suốt: phải xác định được sản phẩm, kết quả và người hưởng lợi.

Nền tảng phải có người sử dụng

"Làm chuyển đổi số phải có sản phẩm, có người sử dụng, có kết quả" là thông điệp được nêu trong kế hoạch do ông Nguyễn Minh Luân ký ban hành.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường phải lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để tập trung hoàn thành trước ngày 10.10. Mỗi nhiệm vụ phải rõ sản phẩm, thời hạn và đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại Cà Mau năm 2025. Năm 2026, tỉnh yêu cầu từng nhiệm vụ phải có sản phẩm, người sử dụng và kết quả đo lường được ẢNH: GIA BÁCH

Những nhiệm vụ thuộc kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được ưu tiên. Tỉnh yêu cầu tập trung vào việc lớn, mang tính hành động, có khả năng đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng hoặc tạo chuyển biến rõ rệt trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý, điều hành.

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những căn cứ xây dựng kế hoạch. Mục tiêu của tỉnh là thúc đẩy chuyển đổi số từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất.

"Nền tảng số phải được dùng, dữ liệu phải được khai thác, kết quả phải được đo lường", kế hoạch nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Thi (trái), Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, ký biên bản bàn giao các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 57-NQ/TW ẢNH: GIA BÁCH

Yêu cầu này còn thể hiện ở cách tổ chức hoạt động hưởng ứng. Tỉnh không tổ chức hoạt động chỉ để hưởng ứng mà phải gắn với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Sở KH-CN được giao tham mưu chương trình điểm của tỉnh, nghiên cứu theo hướng không tổ chức trong hội trường. Nội dung được lựa chọn phải cụ thể, thiết thực, gắn với doanh nghiệp, xã, phường và sự hỗ trợ của các tập đoàn công nghệ.

Phương án phải hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1.10; chương trình tổ chức trước ngày 10.10. Các hoạt động được tăng cường tại xã, phường, ấp, khóm, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Giới thiệu các mô hình chuyển đổi số tại phường Hòa Thành, Cà Mau ẢNH: GIA BÁCH

Đến từng nhà, hỗ trợ đúng nhu cầu

Với người dân, trọng tâm là được hướng dẫn và thực hành những kỹ năng cần dùng. Chương trình "Cùng người dân lên môi trường số" tổ chức các điểm, đội hình hỗ trợ tại xã, phường, ấp, khóm.

Người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và người ở khu vực còn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ số được ưu tiên. Nội dung hướng dẫn gắn với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, thanh toán số, thương mại điện tử và các nền tảng số thiết yếu.

Cán bộ Công an tỉnh Cà Mau quét mã QR tìm hiểu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm tham quan ẢNH: GIA BÁCH

Tỉnh khuyến khích hình thức "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hoặc cách làm phù hợp điều kiện thực tế. Việc hỗ trợ phải đúng nhu cầu và có theo dõi kết quả.

Cùng với hướng dẫn sử dụng dịch vụ, người dân được hỗ trợ kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên mạng. Nhận diện lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn trên môi trường số cũng là nội dung của "Ngày hội toàn dân học tập số".

Ngày hội được tổ chức trên nền tảng "Bình dân học vụ số" tỉnh Cà Mau, kết hợp học trực tuyến với hướng dẫn, thực hành trực tiếp. Ngoài những dịch vụ thiết yếu, nội dung học còn có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản.

Giới thiệu giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ tại trung tâm hành chính công ẢNH: GIA BÁCH

Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng doanh nghiệp công nghệ số, viễn thông tham gia hỗ trợ trực tiếp. Các hoạt động phổ cập kỹ năng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và lan tỏa có thể tiếp tục đến hết ngày 31.10.

"Công nghệ tạo ra khả năng, dữ liệu tạo ra giá trị, nhưng con người mới tạo nên sự thay đổi", kế hoạch nêu.

Đối với những mô hình số tại cơ sở đã triển khai, tỉnh yêu cầu rà soát kết quả trước khi giới thiệu, chia sẻ và nhân rộng. Hiệu quả thực tế đối với người dân, doanh nghiệp và quản lý ở cơ sở được ưu tiên đánh giá, không chạy theo số lượng mô hình.

Những mô hình được tập trung gồm ấp, khóm số kiểu mẫu, chợ số, điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại ấp, khóm, nông nghiệp thông minh, an ninh trật tự xã hội thông minh và các mô hình phù hợp khác.

Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số ngay tại nhà, đưa chuyển đổi số ở Cà Mau đến với từng hộ dân ẢNH: GIA BÁCH

Sản phẩm là gì, ai được hưởng lợi?

Với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, kế hoạch hướng đến kết nối nhu cầu làm ăn với đơn vị cung cấp giải pháp số. Việc lựa chọn công nghệ phải phù hợp nhu cầu, quy mô và điều kiện thực tế.

Trong thương mại, giải pháp được hướng vào quản trị bán hàng, marketing số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử. Trong du lịch, trọng tâm là quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ trực tuyến, quản trị cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển và nâng cao trải nghiệm du khách.

Với nông nghiệp, nội dung hỗ trợ gắn với sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản. Các lĩnh vực khác được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nền tảng số, dữ liệu và công nghệ phù hợp.

Thông qua tư vấn, tọa đàm, trình diễn, kết nối trực tiếp hoặc trực tuyến, doanh nghiệp có thể trao đổi với nhà cung cấp, lựa chọn giải pháp và được hỗ trợ thử nghiệm, áp dụng khi có nhu cầu. Các hội, hiệp hội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và tổ chức liên quan được huy động tham gia.

Tỉnh ưu tiên giải pháp có thể triển khai, sử dụng và tạo giá trị thực tế. Hoạt động tuyên truyền cũng tập trung vào sản phẩm, kết quả, mô hình cụ thể và lợi ích của dịch vụ số.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách theo phân cấp, nguồn lồng ghép, tài trợ, xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác; phải tiết kiệm, không trùng lặp nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí. Quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trước ngày 5.11, các đơn vị phải báo cáo về Sở KH-CN, làm rõ việc đã hoàn thành, sản phẩm, đối tượng hưởng lợi, mô hình hiệu quả và tác động thực tế, cùng khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. Số lượng hội nghị, sự kiện hoặc tin, bài tuyên truyền không được lấy làm tiêu chí chính đánh giá kết quả.