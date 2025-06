Chuyển đổi số ở Long An: Chính quyền kiến tạo, người dân đồng hành

Hạ tầng vững, nền tảng rộng, con người là trung tâm

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định: "Chuyển đổi số không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để phát triển nhanh và bền vững. Chúng tôi xác định người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực, công nghệ là phương tiện và hạ tầng là nền tảng".

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại TP.Tân An, Long An triển khai mô hình đô thị thông minh đã giúp địa phương chuyển đổi số rất thuận lợi, nhanh chóng ẢNH: HIỂN HẠO

Với tinh thần đó, Long An đã đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ thông tin. Theo ông Bùi Nguyên Khởi, Phó giám đốc Sở KH-CN Long An, Trung tâm dữ liệu của tỉnh được xây dựng theo mô hình điện toán đám mây dùng riêng, đạt cấp độ 3 về an toàn hệ thống. Toàn bộ 15/15 huyện, thành phố, thị xã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã. Tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 99,9%, tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử đạt trên 98%, là những con số ấn tượng trong cả nước.

Không chỉ đầu tư thiết bị, Long An còn chú trọng "phổ cập số" bằng cách tổ chức hơn 27.200 lượt tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức và tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các ấp, khu phố. Nhiều huyện như Bến Lức, Cần Giuộc, Tân Trụ đã trở thành mô hình điểm khi chủ động lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào chương trình hành động cụ thể.

Trong lĩnh vực kinh tế số, Long An là một trong số ít tỉnh có riêng một sàn giao dịch công nghệ trực tuyến (techport.longan.vn), đồng thời phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nhỏ lên sàn thương mại điện tử. Thậm chí, các hoạt động quản lý nhà nước cũng được số hóa triệt để, khi 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp mức độ 4 - cao nhất trong thang đo dịch vụ công trực tuyến.

Người dân thích ứng nhanh, doanh nghiệp chủ động đồng hành

Ông Nguyễn Văn Kiệt (61 tuổi, ngụ P.1, TP.Tân An) cho biết, đã quen thuộc với việc dùng CCCD gắn chip khi khám bệnh. Ông chia sẻ: "Lúc đầu tôi còn lúng túng, nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình nên giờ lên bệnh viện chỉ cần đưa thẻ, khỏi mang nhiều giấy tờ".

Ông Nguyễn Hoàng Quân, chủ cơ sở sản xuất bánh tráng ở H.Đức Hòa, cho biết: "Nhờ được huyện hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tôi có thêm đơn hàng ở Hà Nội, Đà Nẵng… Chỉ cần có điện thoại là quản lý đơn hàng, thanh toán đều qua mạng được hết".

Đoàn thanh niên góp phần rất lớn trong việc cụ thể hóa các kế hoạch chuyển đổi số tại Long An ẢNH: HIỂN HẠO

Không chỉ người dân và doanh nghiệp nhỏ, các nhà đầu tư lớn cũng đang nhìn thấy cơ hội trong làn sóng số hóa tại Long An. Với việc thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại TP.Tân An và triển khai mô hình đô thị thông minh, Long An đang xây dựng một môi trường quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tỉnh cũng ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ như FPT, VNG để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Hệ sinh thái "Long An số" đã ra đời, tích hợp các dịch vụ thiết yếu như đăng ký khai sinh, nộp hồ sơ hành chính, theo dõi tiến độ xử lý phản ánh… chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở KH-CN Long An, một số tồn tại trong công cuộc chuyển đổi số vẫn cần được giải quyết. Đó là tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa cao, người dân còn e ngại vì thói quen truyền thống và lo ngại về an ninh mạng. Một bộ phận cán bộ cơ sở còn thiếu kỹ năng, thiết bị công nghệ chưa đồng đều.

Hướng đến năm 2030, Long An đặt mục tiêu lọt vào top 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI), với hơn 80% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và không dùng tiền mặt. Các nền tảng dữ liệu mở, dữ liệu lớn (Big Data), AI, IoT sẽ được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, môi trường đến nông nghiệp và logistics.