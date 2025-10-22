Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Chuyển đổi số tạo bứt phá tại thủy điện An Khê - Ka Nak

Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
22/10/2025 09:55 GMT+7

Chuyển đổi số đang trở thành 'chìa khóa vàng' giúp Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (thuộc Tổng công ty Phát điện 2) bứt phá mạnh mẽ trong quản lý, vận hành và sản xuất điện.

Nếu trước đây, công tác quản lý hồ sơ, theo dõi thiết bị chủ yếu làm thủ công, thì nay toàn bộ quy trình đã được số hóa đồng bộ trên nền tảng quản trị hiện đại. Nhờ đó, công ty tiết kiệm đáng kể chi phí, tăng tính minh bạch, chính xác trong từng quyết định kỹ thuật, nhân sự và tài chính, hướng đến mô hình quản trị doanh nghiệp thông minh theo định hướng EVNGENCO2.

Chuyển đổi số tạo bứt phá tại thủy điện An Khê - Ka Nak- Ảnh 1.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak quyết tâm xây dựng nhà máy thủy điện số thông minh

Điểm nhấn nổi bật là việc ứng dụng hệ thống SCADA và DCS, cho phép giám sát, điều khiển từ xa các tổ máy phát điện, tối ưu sản lượng và giảm rủi ro. Cùng với đó, hệ thống camera, flycam được triển khai để kiểm tra hiện trạng đập, đường dây, nâng cao độ an toàn cho người lao động.

Không chỉ đầu tư công nghệ, công ty còn chú trọng xây dựng văn hóa số. Các lớp đào tạo kỹ năng, hệ thống văn phòng điện tử (D-Office) và chữ ký số đã trở thành công cụ quen thuộc, giúp tăng năng suất và tinh gọn quy trình làm việc.

Với mục tiêu trở thành "nhà máy thủy điện số thông minh", Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đang khẳng định vai trò tiên phong trong lộ trình chuyển đổi số của EVNGENCO2, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững địa phương.

chuyển đổi số Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak sản xuất điện thủy điện An Khê - Ka Nak
