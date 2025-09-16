Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Chuyển đổi xanh có thể tạo ra 24 triệu việc làm mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/09/2025 17:17 GMT+7

Chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu bắt buộc để ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội cạnh tranh mới cho doanh nghiệp. Đó là thông điệp được đưa ra tại hội thảo: "Chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành sản xuất và năng lượng tái tạo tại Việt Nam" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) tổ chức sáng 16.9 tại TP.HCM.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch VCCI Võ Tân Thành nhấn mạnh VIệt Nam đang có nhiều cơ hội lớn để chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu. Việc các tập đoàn quốc tế ưu tiên tiêu chuẩn xanh, bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã mở ra cơ hội tham gia sâu hơn cho doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm thuận lợi để tiếp cận, ứng dụng công nghệ sạch và năng lượng tái tạo từ các quốc gia tiên tiến, trong đó có Đan Mạch - quốc gia "hình mẫu" về năng lượng tái tạo và chiến lược phát triển xanh và công bằng. Đây cũng là cơ hội khẳng định thương hiệu, uy tín doanh nghiệp Việt Nam gắn liền với giá trị bền vững, từ đó mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khoảng trống nguồn nhân lực cho chuyển đổi xanh- Ảnh 1.

Ông Võ Tân Thanh - Phó chủ tịch VCCI nhận định, khoảng trống kỹ năng trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam khá lớn

ẢNH: H.H

Tuy vậy, ông cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất là nguồn nhân lực Việt Nam có thể thích ứng và làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như sản xuất xanh và năng lượng tái tạo. Các nhà máy sản xuất cần những kỹ sư, công nhân có kiến thức về công nghệ sạch, quy trình sản xuất tuần hoàn; các dự án năng lượng tái tạo rất cần những chuyên gia vận hành, bảo trì có tay nghề cao. Song Việt Nam đang rất thiếu và đây chính là 'khoảng trống kỹ năng' mà chúng ta cần phải giải quyết.

Tại hội thảo, ông Thomas Skov-Hansen, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) cho rằng, phát triển bền vững là "ưu tiên hàng đầu" thông qua Thỏa thuận xanh châu Âu (ESG). Không chỉ dừng ở khung pháp lý, nhiều doanh nghiệp châu Âu đã xây dựng và xác định ESG là bài toán kinh doanh. Đơn cử, tại Đan Mạch, các ngành thực phẩm, xây dựng, vận tải và nội thất đang tái cấu trúc toàn diện từ phát triển protein thực vật, công trình xanh, xe điện - hydro, đến thiết kế sản phẩm bền vững có chứng nhận.

Khoảng trống nguồn nhân lực cho chuyển đổi xanh- Ảnh 2.

Ông Thomas Skov-Hansen, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: H.H

Quan trọng nhất là phải hiểu rõ tác động của chính doanh nghiệp với môi trường xã hội. Ông Hansen khuyên doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy, coi chuyển đổi xanh là chiến lược cạnh tranh, không chỉ là yêu cầu tuân thủ. Bên cạnh đó, cần tập trung vào những lĩnh vực có tác động môi trường lớn để ưu tiên đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đa dạng để đáp ứng nhu cầu mới. 

Ở góc độ khác, bà Trần Thị Lan Anh - Tổng thư ký VCCI, nhấn mạnh chuyển đổi xanh không thể tách rời yếu tố con người. Một môi trường làm việc công bằng, hòa nhập sẽ giúp phát huy tối đa năng lực của người lao động, từ đó tạo ra những sáng kiến đột phá. Quá trình xanh hóa có thể tạo thêm tới 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu vào năm 2030, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là làm sao để phụ nữ và các nhóm lao động yếu thế có nhiều cơ hội hơn trong các ngành công nghiệp xanh, qua đó đảm bảo sự công bằng và bền vững.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ việc làm xanh trong tổng số việc làm tại Việt Nam hiện mới chỉ đạt khoảng 3,6%, chủ yếu tập trung ở các ngành điện, khí đốt, cấp nước (23%), khai mỏ (5%) và dịch vụ thị trường (5%). Điều này phản ánh khoảng cách lớn giữa nhu cầu và thực trạng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xanh.

Tin liên quan

Những sản phẩm nhận tài trợ 'Chuyển đổi xanh' trên 1 tỉ đồng có gì độc đáo?

Những sản phẩm nhận tài trợ 'Chuyển đổi xanh' trên 1 tỉ đồng có gì độc đáo?

Có 9 doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận được gói tài trợ 'Kích hoạt chuyển đổi xanh' với trị giá trên 1 tỉ đồng trong khuôn khổ Diễn đàn 'Chuyển đổi xanh và ngày hội tái chế 2025'.

Bình Định và Vingroup hợp tác đầu tư toàn diện về chuyển đổi xanh

Khám phá thêm chủ đề

Chuyển đổi xanh VCCI Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch Skov-Hansen Võ Tân Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận