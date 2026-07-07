Chuyển đổi xanh - Hành trình kiến tạo giá trị bền vững của Thủy điện Thác Mơ

Nắm bắt xu thế đó, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi xanh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị lâu dài

Khẳng định vai trò doanh nghiệp năng lượng xanh

Hiện nay, TMP đang quản lý và vận hành 3 nhà máy gồm Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ và Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng. Sự kết hợp giữa thủy điện và điện mặt trời giúp tận dụng hiệu quả điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Năm 2025, TMP đạt 825 GWh sản lượng điện đầu cực, sản lượng điện giao nhận 820 triệu kWh; doanh thu đạt gần 713 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 303 tỉ đồng. Những kết quả này cho thấy năng lượng tái tạo không chỉ mang ý nghĩa về môi trường mà còn có khả năng tạo ra hiệu quả kinh tế, củng cố nền tảng tài chính để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Thác Mơ ẢNH: TMP

Chuyển đổi xanh gắn với đổi mới mô hình quản trị

Đối với TMP, chuyển đổi xanh không dừng ở việc phát triển các nguồn điện sạch mà còn được triển khai trong toàn bộ hoạt động quản lý, vận hành và điều hành doanh nghiệp.

Những năm gần đây, công ty đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý kỹ thuật, giám sát vận hành và quản trị doanh nghiệp. Việc từng bước số hóa quy trình sản xuất, tăng cường tự động hóa, khai thác dữ liệu phục vụ công tác vận hành và bảo trì thiết bị giúp nâng cao hiệu suất các tổ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động.

Song song với việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, TMP không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, công ty đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất thủy điện, điện mặt trời và cung cấp các dịch vụ bảo trì, thử nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị, dụng cụ điện. TMP cũng đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2022 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. Bên cạnh đó công ty còn đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 trong lĩnh vực sản xuất điện từ thủy điện và điện mặt trời, cùng năng lực cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện sử dụng trong môi trường không có nguy cơ cháy nổ với dải điện áp từ 1 kV đến 110 kV.

Đầu tư cho tương lai năng lượng sạch

Trong giai đoạn tới, TMP sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch, năm 2026 công ty sẽ thực hiện các thủ tục để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 với công suất 100 MWp, đồng thời hoàn thiện các báo cáo chuyên ngành, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các bước thẩm định theo quy định.

Đối với dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 công suất 275 MWp, TMP sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đề xuất điều chỉnh tiến độ triển khai sang giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn điện sạch trong thời gian tới.

Toàn cảnh Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ ẢNH: TMP

Đối với các dự án quy mô lớn, công ty cũng triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và lan tỏa văn hóa sử dụng năng lượng xanh trong doanh nghiệp.

Với nền tảng là doanh nghiệp năng lượng tái tạo có bề dày kinh nghiệm, cùng chiến lược phát triển gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và đổi mới quản trị, TMP đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong tiến trình chuyển đổi xanh của ngành điện Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và kiến tạo một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau.