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Chuyển động 12h: Chỉ thị mới ở Huế về tang lễ không quá 72 giờ | Thái Lan xây rào biên giới với Campuchia
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Chỉ thị mới ở Huế về tang lễ không quá 72 giờ | Thái Lan xây rào biên giới với Campuchia

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 23.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Chuyển động 12h ngày 23.7 có những nội dung chính sau:

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam

Chiếc máy bay cuối cùng mang thương hiệu Jetstar Pacific vừa được thông báo đã khép lại hành trình cùng Pacific Airlines để tiếp tục vai trò mới cùng đối tác. Dòng máy bay mang dấu ấn Jetstar Pacific từng gắn liền với kỷ nguyên hàng không giá rẻ tại Việt Nam đã chính thức kết thúc sứ mệnh.

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công cầu mới sau hơn 1 tháng Báo Thanh Niên phản ánh

Cầu Rạch Bờ Dừa mới tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ được khởi công chỉ hơn 1 tháng sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết phản ánh nguyện vọng của người dân. Công trình trị giá 850 triệu đồng sẽ thay thế cây cầu xuống cấp, giúp việc đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa an toàn hơn.

Khởi công cầu mới sau hơn 1 tháng Báo Thanh Niên phản ánh

Chuyển động 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 24.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 22.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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