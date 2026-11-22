Chuyển động 12h: Đầu não dự án chống ngập 10.000 tỉ | Sông Nhuệ trước cơ hội ‘hồi sinh’

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 22.11.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.