Chuyển động mới trong cạnh tranh Mỹ - Trung

Đây là nội dung đã được trông đợi từ lâu, song giới quan sát nhận định bài phát biểu sắp tới của ông Blinken có thể sẽ không có nhiều điều mới mẻ và cụ thể. Một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng bài phát biểu này sẽ là “tập hợp tất cả những gì đã nói về Trung Quốc”.

Cùng ngày, tờ Financial Times có bài viết về chiến lược đối phó Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Joe Biden, cung cấp thêm thông tin về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ đề xuất. Một người am tường các cuộc thảo luận về IPEF cho hay Washington đang tập trung đàm phán với 8 quốc gia, bao gồm Nhật, Ấn, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Theo đó, các nước này sẽ có thể tham gia một số trụ cột của IPEF mà không cần tham gia hết cả bốn.





Trong khi đó, báo The Wall Street Journal tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu quan chức dưới quyền phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ vượt Mỹ. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh mục tiêu tối quan trọng của Bắc Kinh trong thời gian tới là đảm bảo ổn định và tăng trưởng kinh tế, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh.