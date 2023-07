Chuyến du lịch gắn kết nhờ bí quyết '5 giảm - 5 tăng'

Du lịch là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và là dịp quý giá để quây quần, vui chơi bên người thân, bạn bè… sau một thời gian dài bận rộn. Tuy nhiên, để có một chuyến đi trọn vẹn, giàu trải nghiệm đôi khi không dễ dàng. Chúng ta lo lắng khi phải làm hài lòng tất cả thành viên trong đoàn, những sự cố có thể xảy ra trong chuyến đi, hoặc vẫn nghĩ về công việc và những "cái hẹn deadlines". Bài viết này sẽ bật mí cho bạn 5 giảm - 5 tránh để hoàn thiện chuyến đi của mình.

Giảm kiểm soát - Tăng tự do

Với những chuyến đi có nhiều thành viên, chúng ta thật khó để chọn ra địa điểm phù hợp nhất với sở thích của mỗi người, đôi khi còn phải chịu sự áp đặt và kiểm soát từ người khác. Vậy thì, một gợi ý dành cho bạn là hãy tăng sự tự do của mỗi cá nhân bằng một điểm đến giàu văn hóa, đa dạng bản sắc và trải nghiệm, để bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy niềm vui trong đó. Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kong, Đài Loan… đều là những lựa chọn tuyệt vời.

Ngoài lựa chọn về điểm đến, bạn cũng có thể tăng tự do bằng việc lựa chọn hãng bay có mạng lưới rộng khắp và giờ bay linh hoạt như Vietjet để dễ dàng tìm ra chuyến bay phù hợp. Bạn cũng thoải mái lựa chọn hạng vé theo đúng nhu cầu của bản thân và gia đình từ Eco, Deluxe, SkyBoss và Business. Đặc biệt, bay cùng Vietjet bạn thật "tự do" với tiện ích làm thủ tục check-in trực tuyến - mọi lúc mọi nơi tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong Châu Á, do đó không cần lo lắng tốn nhiều thời gian làm thủ tục tại sân bay.

Giảm lo âu - Tăng an nhiên

Đừng làm giảm chất lượng chuyến đi bằng những lo lắng trong bạn về hành lý, giấy tờ, giờ bay, sự cố, sức khỏe… Trước mỗi chuyến đi, hãy tìm hiểu thật kỹ về những thủ tục, đặc biệt là quy định hành lý được mang theo với từng hạng vé. Là một khách hàng thông minh, bạn nên kiểm tra và mua trước hành lý trước khi ra sân bay để chuẩn bị tư trang được kỹ lưỡng và tiết kiệm chi phí.

Bạn cũng có thể đánh tan những lo âu như trễ chuyến bay, hành lý, thất lạc hành lý, giấy tờ với bảo hiểm du lịch. Đôi khi bạn đã bỏ qua bảo hiểm vì chi phí phải bỏ ra, nhưng giờ đây bạn được tặng miễn phí bảo hiểm Sky Care trên tất cả các chuyến bay và hạng vé của Vietjet. An nhiên luôn sát cánh bên bạn khi lựa chọn hãng bay uy tín, chất lượng và tận tâm. Giờ đây bạn chẳng cần lo lắng khi chọn trải nghiệm những điểm đến xa, như Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane) vì đã có Sky Care bảo vệ toàn diện.

Giảm công việc - Tăng gắn kết

Bạn đừng quên những chuyến du lịch là dịp để gắn kết với người thân và bạn bè. Vậy nên, hãy tạm gác lại những lo âu, cho phép bản thân hòa mình vào những trải nghiệm tăng tính kết nối với con người và thiên nhiên.

Trước khi đặt chân đến điểm đến đầy hứa hẹn, trải nghiệm bay cũng là nơi giúp bạn khởi động và tăng gắn kết với những thành viên trong đoàn. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tham gia những hoạt động thư giãn trên độ cao 10.000 m. Bay với Vietjet, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những hoạt động lý thú như vậy.

Giảm thời gian di chuyển - Tăng trải nghiệm

Bạn sẽ có nhiều thời gian trải nghiệm du lịch hơn nếu chọn có thể tăng lên bằng cách giảm thời gian di chuyển. Hãy cân nhắc các điểm đến có thời gian bay ngắn tại Đông Nam Á như Jakarta và Bali.

Từ ngày 5.8.2023, bạn có thể chiêm ngưỡng một Jakarta kỳ vĩ và ấn tượng: từ Nhà thờ Istiqlal biểu tượng của thủ đô, bình minh độc nhất tại núi lửa Mt Bromo cho đến Làng văn hóa Setu Babakan Jagakarsa Betawi, trên những chuyến bay thẳng của Vietjet từ TP.HCM - Jakarta với hai chuyến khứ hồi/ngày.

Giảm chi phí - Tăng ưu đãi

Du lịch chưa bao giờ dễ dàng đến thế, dù là du lịch trong nước hay quốc tế với các chương trình ưu đãi của Vietjet: như chương trình ưu đãi nội địa 0 đồng(*) vào 12h - 14h mỗi ngày và vé bay quốc tế 0 đồng(*) vào mỗi thứ 4-5-6 hằng tuần. Ngoài ra, như một món quà ý nghĩa sau mỗi chuyến đi, Vietjet còn yêu chiều tích điểm dặm bay với ứng dụng SkyJoy, mang đến cơ hội đổi quà thưởng tại hơn 250 thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Đây chính là cơ hội để bạn khám phá ngay một trong 50 địa điểm tuyệt vời nhất để đến thăm trong đời - Kochi, Ấn Độ. Thành phố nổi danh với Cung điện Mattancherry Palace (kết hợp văn hoá Kerala, Bồ Đào Nha và Hà Lan); Nhà thờ châu Âu Saint Francis lâu đời nhất ở Ấn Độ; hay các bãi biển Nữ hoàng biển Ả Rập quyến rũ,…

Trải nghiệm du lịch gia đình sẽ ý nghĩa và đáng nhớ khi các thành viên biết quan tâm đến sở thích và gắn kết cùng nhau. Đồng thời, lựa chọn hãng bay quốc dân Vietjet với các dịch vụ yêu chiều từ đường đi đến lối về sẽ giúp chuyến đi thoải mái đến tối đa.

(*) Điều kiện và điều khoản