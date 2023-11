Chuyện gì đang xảy ra với Bamboo Airways?

Khốn khổ vì chuyến bay bất ngờ "hủy ngang"

Đặt chuyến bay của Bamboo Airways đi Phú Quốc tham dự sự kiện của công ty vào ngày 20.11, anh Hiếu (ngụ quận 8, TP.HCM) bất ngờ nhận được email của hãng Bamboo Airways ngày 31.10, thông báo chuyến bay bị hủy. Trong thư xin lỗi khách hàng, hãng không nêu lý do thay đổi lịch bay, không thông tin phương án xử lý cho khách hàng mà chỉ hướng dẫn liên hệ nơi mua vé hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng qua hotline và email trước ít nhất 3 giờ so với giờ bay ban đầu để được hỗ trợ.

Nhiều hành khách bất ngờ nhận được thông báo hủy chuyến của Bamboo Airways

Thế nhưng, anh Hiếu gọi điện liên tiếp mấy ngày tới hotline của hãng vẫn không liên lạc được, gửi mail 2 lần đều không thấy phản hồi. "Chờ mãi không được, tôi phải lên tìm mua vé khác, may còn chuyến bay của Pacific Airlines giá rẻ tương đương nhưng bị lùi giờ lại, thành ra giờ giấc tréo ngoe. Công ty tôi cũng có hơn 10 người gặp tình trạng tương tự. Người nào may mắn còn kiếm lại được vé của Vietjet, Pacific Airlines giá ổn ổn, còn không phải bù thêm tiền nhiều hơn mua vé của Vietnam Airlines vì chặng TP.HCM - Phú Quốc cũng không có nhiều chuyến bay" - anh Hiếu kể.

Các chặng bay nội địa còn dễ dàng xử lý gấp, rất nhiều hành khách từ nước ngoài mua vé hồi hương đón Tết Nguyên đán mới thật sự khốn khổ vì bất ngờ bị Bamboo Airways "bỏ bom". Chị Hiền Anh (Hà Nội) kể: Ngày 9.9, chị gái chị đặt vé tết để bay từ Đức về Hà Nội. Khi mua vé, website Bamboo thông báo đã hết vé nhưng trên các website liên kết (đại lý bán vé) vẫn còn nên chị quyết định mua vé qua website liên kết. Tổng giá vé hơn 50 triệu đồng, đã xuất vé. Đến ngày 25.10, người chị nhận được email thông báo hủy chuyến. Liên hệ với đại lý thì được tin Bamboo Airways đã hủy toàn bộ chuyến bay từ Đức và Thụy Sĩ về Việt Nam nên không có chuyến thay thế. Còn về việc hoàn tiền thì phía đại lý cũng đang chờ phản hồi từ hãng.

"Chị tôi gọi cho văn phòng đại diện của Bamboo ở Đức thì họ chuyển liên hệ về văn phòng Việt Nam giải quyết. Email, gọi điện cho Bamboo Việt Nam thì email không ai trả lời, gọi cháy máy không ai nghe. Vô vọng. Bực mình nhất là việc họ hủy hàng loạt chuyến bay chắc chắn đã nằm trong kế hoạch kinh doanh nhưng vẫn mở bán vé cho khách. Tháng 9 khách mua vé, tháng 10 báo hủy hết. Để kịp về tết, chị tôi phải chấp nhận mua vé hãng khác với giá ở thời điểm này đắt hơn rất nhiều so với 2 tháng trước. Trong khi khoản tiền Bamboo Airways thì cứ treo ở đó không thấy hồi đáp" - chị Hiền Anh bức xúc nói.

Tương tự, chị My Nguyễn - du học sinh tại Melbourne (Úc) vào tháng 7 đặt vé Bamboo Airways để về Việt Nam ăn tết sau 4 năm xa nhà. Đang hào hứng chờ tới ngày đoàn viên thì đến 24.10, chị nhận được email của hãng về việc thông báo hủy chuyến bay, đường bay. Sau đó, theo hướng dẫn trong email, chị My 2 lần gửi thư yêu cầu hoàn tiền nhưng vẫn không nhận được phản hồi gì từ hãng. Không còn cách nào, chị My phải tìm mua vé của hãng khác và chấp nhận mức giá đắt hơn vé cũ nhiều vì đã gần tới tết rồi.

"Đợt này, du học sinh ở Melbourne lao đao nhiều. Mọi người chủ yếu chờ mail, không liên hệ hotline của hãng vì nhiều người gọi cũng không được mà còn tốn phí gọi quốc tế. Người có điều kiện còn mua lại vé mới được, chứ nhiều bạn chắc không được về luôn vì không đủ tiền mua vé mới. Giờ hãng có trả tiền lại thì giá vé các hãng cũng cao hơn mức cho phép của du học sinh rồi. Đợt trước, hãng hủy chuyến nhưng vẫn đổi cho khách sang bay hãng khác như Vietjet. Mọi người bực mình vì đổi hãng, đổi lịch nhưng ít nhất vẫn được bay về. Còn đợt này hủy ngang luôn, khốn khổ luôn" - chị My Nguyễn chia sẻ.

Hãng hàng không Bamboo Airways đang trải qua giai đoạn khó khăn lịch sử

Hãng khẳng định không có chuyện bỏ khách

Thực tế, bắt đầu từ giữa tháng 10, Bamboo Airways đã dừng khai thác đường bay từ Việt Nam đi Úc, Đức, tiếp sau là Thụy Sĩ. Các chuyến bay nội địa của hãng này cũng cắt giảm mạnh tần suất kể từ ngày 28,10. Đơn cử, chặng Hà Nội - Côn Đảo từ 3 chuyến/ngày xuống chỉ còn 1 - 2 chuyến/ngày, chặng Hà Nội, TP.HCM từ 11 chuyến/ngày xuống chỉ còn 7 chuyến/ngày; một số chặng bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Phú Quốc chỉ còn 1 chuyến/ngày...

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết hãng đang thực hiện tái cơ cấu mạng bay và chân thành xin lỗi vì những thay đổi trong lịch bay đang ít nhiều ảnh hưởng đến lịch trình của một số hành khách. Bamboo Airways đã hướng dẫn hành khách ngoài việc gọi điện lên tổng đài, có thể gửi mail, liên hệ qua fanpage chính thức của hãng để được giải quyết. Đồng thời, cố gắng tối đa truyền tải thông tin đến tất cả các kênh để mong khách hàng nhận được thông tin và có sự thông cảm với hãng trong giai đoạn khó khăn này.

"Tuy nhiên, do khối lượng yêu cầu tăng đột biến, không thể tránh khỏi còn nhiều cuộc gọi, email, tin nhắn của quý khách vẫn đang phải kiên nhẫn đợi chờ kết nối. Chúng tôi đã cố gắng tăng ca, tăng giờ, huy động thêm cả các bộ phận khác cùng hỗ trợ để mong trả lời và giải quyết đc tối đa cho khách hàng. Bamboo Airways khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước quyền và lợi ích chính đáng của từng hành khách, không có chuyện hãng bỏ rơi khách" - đại diện Bamboo Airways khẳng định.

Để rút ngắn thời gian xử lý, hãng hàng không này thông tin thêm các phương án hoàn vé để hành khách xem xét và lựa chọn hình thức tối ưu theo nhu cầu. Cụ thể, khách hàng bị đổi lịch bay, hủy chuyến có thể hoàn tiền bằng hình thức E-voucher hoặc hoàn tiền về tài khoản thanh toán ban đầu mua vé. Trong trường hợp hành khách đặt vé qua kênh đại lý/các kênh trung gian khác, có thể liên hệ đại lý/kênh trung gian xuất vé ban đầu để được hỗ trợ. Nếu khách đặt vé trực tiếp qua Website/app/phòng vé Bamboo Airways thì sử dụng email đăng ký khi đặt vé để gửi thông tin yêu cầu về địa chỉ 19001166@bambooairways.com.