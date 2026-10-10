Chuyện gì đang xảy ra với 'bom sex' Megan Fox?

Megan Fox gây chú ý khi tham gia nền tảng 'người lớn'

Theo Page Six, Megan Fox vừa gia nhập Subs.com, nền tảng nội dung đăng ký trả phí có mô hình tương tự OnlyFans - trang web cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ nội dung độc quyền và nổi tiếng với các hình ảnh, video 18+. Nữ diễn viên 8X hứa hẹn mang đến những video, hình ảnh và bài đăng độc quyền, đồng thời cho phép người hâm mộ nhắn tin trực tiếp với cô.

Việc trở thành đồng sở hữu Subs.com đánh dấu hướng đi mới của Megan Fox, khi nữ diễn viên không chỉ khai thác sức hút cá nhân mà còn trực tiếp tham gia kinh doanh Ảnh: AP

Đáng chú ý, ngôi sao Transformers không chỉ tham gia với tư cách người sáng tạo nội dung mà còn là đồng sở hữu nền tảng. Cô hợp tác với Tim Stokely, người đồng sáng lập OnlyFans, để phát triển dự án mới. "Suốt nhiều thập kỷ, phụ nữ được cho rằng càng nổi tiếng thì càng có quyền lực. Nhưng thực tế, nền tảng, lượng người theo dõi và hình ảnh của họ thường do người khác kiểm soát. Tôi muốn thay đổi điều đó, để phụ nữ có thể tự làm chủ tất cả", Megan Fox chia sẻ với Page Six. Tim Stokely cũng khẳng định nữ diễn viên không đơn thuần mở tài khoản mà trực tiếp tham gia xây dựng và định hướng nền tảng.

Sự xuất hiện của Megan Fox nhanh chóng thu hút lượng truy cập lớn, khiến Subs.com bị "sập" chỉ vài giờ sau khi ra mắt. Trên Instagram, cô thông báo đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục hoạt động của trang web. Hiện người hâm mộ phải trả 19,99 USD mỗi tháng để theo dõi tài khoản của Megan Fox. Ngoài ra, một số nội dung riêng lẻ có mức phí từ 18 đến 88 USD. Trước đó, các nguồn tin trong ngành giải trí người lớn nhận định Megan Fox có tiềm năng kiếm hàng triệu USD nếu tham gia nền tảng như OnlyFans.

Dù nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, Megan Fox từng khẳng định không muốn thực hiện những cảnh quay quá táo bạo vì các con. Trong cuộc phỏng vấn năm 2016, cô cho biết từng từ chối một dự án của HBO có nhiều cảnh tình dục trực diện vì không muốn con trai nhìn thấy mình trong những hình ảnh đó. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau này vẫn tham gia một cảnh thân mật gây chú ý trong Subservience (2024), bộ phim khoa học viễn tưởng mà cô thủ vai robot trí tuệ nhân tạo dần phát triển ý thức và trở nên nguy hiểm. Đây cũng là vai diễn điện ảnh gần nhất của cô, trước khi tham gia lồng tiếng cho nhân vật Chica trong Five Nights at Freddy's 2.

Nhan sắc tuổi 40 gây tranh cãi

Bên cạnh bước chuyển mới trong sự nghiệp, Megan Fox còn trở thành chủ đề bàn luận khi một đoạn phỏng vấn cũ của cô bất ngờ lan truyền trở lại trên mạng xã hội. Đoạn video được ghi hình tại sự kiện chiếu phim Jennifer's Body ở Academy Museum vào năm 2025, nhân kỷ niệm 16 năm ra mắt tác phẩm. Thời điểm đó, nữ diễn viên vừa sinh con gái Saga Blade Fox-Baker với nam ca sĩ Machine Gun Kelly được vài tháng.

Gần đây, mạng xã hội điện ảnh Letterboxd đăng tải lại đoạn phỏng vấn, khiến Megan Fox nhận nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình. Một số người cho rằng gương mặt cô thay đổi đáng kể và dường như đã động chạm "dao kéo". Dù video sau đó bị xóa khỏi Instagram của Letterboxd, những bản ghi màn hình vẫn tiếp tục lan truyền trên TikTok, kéo theo nhiều cuộc tranh luận.