Chuyên gia cấp cao của WHO mất việc vì sai trái về tình dục

Tiến sĩ Maurizio Barbeschi REUTERS

Tờ The Telegraph ngày 7.9 đưa tin một nhà khoa học cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bị cho thôi việc sau khi bị điều tra liên quan hành vi sai trái về tình dục, trong đó có cáo buộc người này cởi quần tây trước mặt các đồng nghiệp nữ.

Trước đó, tiến sĩ Maurizio Barbeschi, người đứng đầu đơn vị về giao thức an ninh y tế và cố vấn cấp cao cho Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp Mike Ryan của WHO, đã bị cho tạm nghỉ việc từ cuối năm 2021 sau hàng loạt khiếu nại đối với ông từ năm 2000.

"Tiến sĩ Maurizio Barbeschi đã bị sa thải khỏi WHO sau khi bị phát hiện có hành vi sai trái về tình dục", theo phát ngôn viên Marcia Poole của WHO. Bà Poole cho biết WHO sẽ đưa tên ông Barbeschi vào một danh sách dữ liệu giúp các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc không tuyển dụng chuyên gia này.

Ông Barbeschi bắt đầu làm việc tại WHO vào năm 2003, thăng tiến dần và trở thành quản lý cấp cao của chương trình y tế khẩn cấp trong đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, các cựu đồng nghiệp và các chuyên gia tư vấn của WHO cho rằng những hành vi sai trái của ông là điều mà ai cũng biết trong thời gian dài, ảnh hưởng cả văn hóa ứng xử của cả đội ngũ của ông.

Các cáo buộc chống lại ông này bao gồm việc ông ta cởi quần khi gặp một đồng nghiệp nữ trẻ hơn trong phòng khách sạn, khiến một phụ nữ khó chịu đến mức bỏ việc. Bên cạnh đó, ông còn được cho là đã kêu gọi một nhóm phụ nữ "đi mặc bikini vào" trong một cuộc họp.

Một người phụ nữ chính thức lên tiếng về hành vi của ông Barbeschi nói rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin ông ta mất việc, nhưng "vô cùng thất vọng" về cách giải quyết khiếu nại.

"Không có lý do gì cho quá trình này đã mất gần 3 năm để giải quyết. Tôi hy vọng rằng WHO sẽ học được những bài học quan trọng từ những cuộc điều tra này và sẽ cải thiện cách xử lý những sự cố tương tự", người phụ nữ không nêu tên nói.

Ông Barbeschi chưa đưa ra bình luận. Việc cho ông Barbeschi thôi việc diễn ra trong bối cảnh WHO và các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc truy quét tình trạng hành vi sai trái về tình dục.

Hồi năm 2021, một ủy ban của WHO phát hiện rằng 21 trong số 83 nhân viên nhân đạo bị cáo buộc lạm dụng tình dục phụ nữ khi ứng phó dịch Ebola tại CHDC Congo là nhân viên của WHO. Số 62 người còn lại thuộc các cơ quan nhân đạo khác.