Chuyên gia chỉ cách học tiếng Anh hiệu quả cho học sinh, sinh viên và người đi làm

Các chuyên gia đã có những lời khuyên về tâm thế, sự chủ động khi học tập tiếng Anh, đặc biệt với người mất gốc cũng như ý chí học tập có vai trò quyết định thế nào trong hành trình thành công của mỗi người? Có bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại sự học?

Gửi thông điệp tới các bạn đọc, những người đang e ngại có nên bắt đầu học tiếng Anh lại từ đầu, nếu mất gốc không, thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, Giám đốc học thuật tại DOL English, cho rằng: “Mọi người, dù ở độ tuổi nào, vẫn có thể học tiếng Anh thành công, nếu có phương pháp tư duy đúng. và nhớ đừng hấp tấp, hãy kiên trì”.

Thầy Trần Thiện Minh, 9.0 IELTS, giáo viên IELTS và SAT tại DOL English, nhắn nhủ: “Không bao giờ trễ bởi học - học nữa - học mãi, không bao giờ có một điểm dừng cho việc học, không bao giờ học tập được coi là xuất phát quá trễ".

Với những người lớn quá bận rộn với công việc và cuộc sống, làm sao để học tiếng Anh hiệu quả mà không cần dành quá nhiều thời gian mỗi ngày? Thầy Trần Thiện Minh nhấn mạnh 3 yếu tố chính: Học theo mục tiêu-Ưu tiên chất lượng-Sử dụng thường xuyên.

Học theo mục tiêu là đừng học theo cảm hứng. Bạn cần gì học đó, như giao tiếp, chuyên môn, IELTS... Hãy ưu tiên chất lượng. Phải biết điểm yếu của mình ở đâu để tìm giải pháp và học tập. Hãy luyện tập sử dụng tiếng Anh thường xuyên, luyện tập đúng mục tiêu, đúng phương pháp.

Bạn Hồ Ánh Kiệt (hiện là sinh viên năm cuối ngành marketing tại một ĐH ở TP.HCM) chia sẻ: “Không bao giờ bắt đầu là trễ, ai cũng sẽ phải bắt đầu với hành trình của mình. Ví dụ như bản thân tôi, mỗi ngày tôi cố gắng 1%, chỉ cần không dừng bước là tôi biết mình đang nỗ lực, và sẽ có ngày đạt được mục tiêu”.