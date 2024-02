Chuyên gia chỉ ra tác hại khi nam giới 'nói không' với kem chống nắng

Nam giới có cần dùng kem chống nắng để bảo vệ da?

Tác dụng của kem chống nắng

Tia UV cùng khói bụi, ô nhiễm là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề trên da như lỗ chân lông bít tắc, mụn, sạm nám, thậm chí là khiến da lão hóa sớm. Kể cả khi không ra ngoài, tia UV từ các nguồn ánh sáng xanh như điện thoại, màn hình máy tính vẫn ảnh hưởng tới làn da.

Trong khi đó, kem chống nắng có công dụng bảo vệ da khỏi tia UV, giúp đẩy lùi các ảnh hưởng xấu từ môi trường, cung cấp độ ẩm cùng dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cải thiện các vấn đề làn da đang gặp phải. Thoa kem chống nắng mỗi ngày chính là bước làm tiên quyết giúp bạn có được làn da hoàn hảo cho chính mình.

Tác hại của việc không dùng kem chống nắng h ằ ng ngày

Lão hóa da và xuất hiện nếp nhăn

Các tia cực tím trong ánh nắng mặt trời làm phá vỡ cấu trúc tế bào da, khiến các liên kết bị đứt gãy. Vì thế, làn da dễ bị mất nước và các dấu hiệu lão hóa cũng dần xuất hiện trên da như: nhăn nheo, chảy xệ, mất đi độ đàn hồi.

Không thoa kem chống nắng khiến da bị sạm nám, khô rát

Nếu không thoa kem chống nắng hàng ngày, bức xạ tia cực tím có thể làm hỏng collagen và mô liên kết trên da. Từ đó khiến da xuất hiện nhiều nếp nhăn, chảy xệ và lão hóa ở những người trẻ tuổi.

Không dùng kem chống nắng gây nên sạm, nám da

Việc không bôi kem chống nắng sẽ khiến da bị cháy nắng và sạm đen. Bởi tia UV tiếp xúc vào da sẽ đẩy nhanh quá trình sản sinh melanin, từ đó khiến da hình thành nên các vết sạm, nám, tàn nhang và những vùng da không đều màu. Đối với những người có làn da mỏng, nếu không thường xuyên dùng kem chống nắng sẽ khiến các vết nám dễ hình thành và lộ rõ trên da hơn hết da thường.

Liệu nam giới có cần dùng kem chống nắng?

Sử dụng kem chống nắng và các sản phẩm chống nắng là điều cần thiết kể cả nam giới. Điều này sẽ đảm bảo rằng làn da của họ luôn được bảo vệ khỏi tác nhân gây hại cho da. Những tia UV nếu tiếp xúc quá nhiều có thể gây ảnh hưởng xấu đến làn da cũng như tăng nguy cơ ung thư da không phân biệt giới tính.

Gợi ý 3 kem chống nắng cho nam hiện nay

1/ Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial dưỡng ẩm, phục hồi da SPF 32

Rejuvaskin mang đến kem chống nắng vật lý Mineral Facial Sunscreen với chỉ số SPF 32, chứa 20% Zinc Oxide giúp ngăn ngừa tác hại từ tia UV gây thâm, sạm, cháy nắng, lão hóa, ung thư da. Thành phần của Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 đều có chiết xuất từ thiên nhiên lành tính, không chứa chất bảo quản, hương liệu, paraben… nên lành tính với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Kem chống nắng Rejuvaskin liên tục được các hot tiktoker lăng xê

Kết cấu dạng kem, màu trắng và thẩm thấu nhanh chóng, không gây vệt trắng, vón cục ngay sau khi thoa. Đối với làn da quá khô, bạn cần thoa một lớp kem dưỡng ẩm trước khi dùng kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32.

2/ Kem chống nắng vật lý phổ rộng bảo vệ da toàn diện VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Sở hữu công thức chống nắng vật lý quang phổ rộng, Vi Derm Mineral Sheer SPF50 phù hợp với mọi tone da mà không cần lo để lại vệt trắng hay kích ứng. Kem chống nắng chân ái phù hợp với cả những làn da nhạy cảm, tạo "khiên chắn" bảo vệ da sau treatment hoàn hảo với lớp finish đẹp không gây bóng nhờn. Màng lọc vật lý Zinc Oxide & Titanium Dioxide, SPF50 là "áo giáp" giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời, phân tán tia UV, bảo vệ da trước các tác nhân gây lão hóa da.

Kem chống nắng Martiderm (Trái) - Kem chống nắng ViDerm (Phải)

3/ Kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Color Fluid Cream

Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream chính là giải pháp chống nắng và bảo vệ lý tưởng cho làn da đang điều trị nặng đô, hay da dầu mụn đang cần một lớp bảo vệ tối ưu nhưng vẫn đảm bảo kiềm dầu và thoáng. Kem chống nắng The Originals Proteos SPF 50+ cung cấp màng lọc chống nắng phổ rộng giúp tăng cường sức mạnh bảo vệ làn da trước tia UVA/UVB/IR (hồng ngoại) và HEV (ánh sáng xanh). Thành phần được bổ sung các hoạt chất Proteoglycans, Hyaluronic Acid & Silicon Complex hỗ trợ sửa chữa DNA, từ đó phục hồi cấu trúc da, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm, đồng thời độ săn chắc của da tăng lên 14% so với trước đó.

Chọn kem chống nắng phù hợp, uy tín luôn là thông tin cần thiết để giúp bạn nam bảo vệ làn da của mình. Hãy thoa kem chống nắng mỗi ngày để làn da luôn sáng khỏe, tự tin trước tất cả mọi người.