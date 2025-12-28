Chuyên gia chia sẻ cách chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật phục hồi nhanh, ngừa sẹo

Theo các chuyên gia da liễu và thẩm mỹ, nếu được chăm sóc đúng chuẩn y khoa ngay từ giai đoạn sớm, phần lớn vết mổ hoàn toàn có thể lành nhanh và hạn chế tối đa nguy cơ sẹo xấu. Ngược lại, chỉ một sai sót nhỏ trong chăm sóc hậu phẫu cũng có thể khiến quá trình lành thương bị rối loạn, dẫn đến nhiễm trùng hay tăng sinh mô bất thường.

Vết mổ sau phẫu thuật có để lại sẹo không?

Theo định nghĩa y khoa từ Hiệp hội Da liễu, sẹo là kết quả tự nhiên của quá trình lành vết thương, khi cơ thể sản sinh collagen để lấp đầy khoảng trống mô bị mất. Trong phẫu thuật, vết mổ là một loại tổn thương có kiểm soát, khác với vết thương do tai nạn ngẫu nhiên, nên sẹo thường nhỏ hơn và dễ dự đoán hơn. Tuy nhiên, câu hỏi "vết mổ có để lại sẹo không?" luôn nhận được câu trả lời là có. Hầu hết đều để lại sẹo, nhưng không phải lúc nào cũng xấu hoặc đáng kể. Quá trình hình thành sẹo sau phẫu thuật trải qua ba giai đoạn chính theo mô hình y khoa chuẩn gồm:

Giai đoạn viêm diễn ra từ 1 - 5 ngày với sưng đỏ và tiết dịch.

Giai đoạn tăng sinh từ tuần 1 - 3, collagen hình thành nhanh.

Giai đoạn tái tạo từ 3 - 24 tháng, sẹo ổn định và có xu hướng mờ dần.

Yếu tố quyết định mức độ sẹo bao gồm độ sâu và chiều dài vết mổ (vết sâu >1cm dễ sẹo hơn), vị trí (vùng ngực, vai dễ sẹo lồi do căng thẳng cơ học), cơ địa bệnh nhân (người châu Á có tỷ lệ sẹo lồi cao gấp 10 lần người da trắng do gen), tuổi tác (người trẻ lành nhanh nhưng dễ sẹo phì đại), và chăm sóc hậu phẫu.

Theo nghiên cứu trên Tạp chí Da liễu, khoảng 80 - 90% vết mổ phẫu thuật để lại sẹo và nhiều trường hợp có thể phát triển thành sẹo bất thường nếu không can thiệp kịp thời. Các loại sẹo thường gặp phổ biến sau phẫu thuật:

Sẹo bình thường: Sẹo phẳng, màu hồng ban đầu rồi mờ trắng theo thời gian, không vượt quá ranh giới vết thương.

Sẹo phì đại: Sẹo nổi cao, đỏ và ngứa, thường xuất hiện sau 1 - 3 tháng.

Sẹo lồi: Dạng nghiêm trọng hơn, sẹo lan rộng vượt ranh giới vết mổ, cứng và đau. Sau phẫu thuật mổ đẻ hoặc thẩm mỹ bụng, ngực; sẹo lồi có thể to gấp 2-3 lần vết mổ ban đầu, đòi hỏi cần sự hỗ trợ từ các loại như: gel Rejuvasil, miếng dán Scar FX hay điều trị laser, tiêm corticosteroid.

Sẹo lõm: Do mất collagen, sẹo lõm xuống dưới bề mặt da, thường sau phẫu thuật mụn hoặc hút mỡ.

Sẹo thâm: Dễ gặp ở vết mổ tiếp xúc nắng, kéo dài 3-6 tháng nếu không dùng kem chống nắng.

Sẹo sau phẫu thuật là không thể tránh khỏi nhưng có thể kiểm soát. Chuyên gia da liễu và thẩm mỹ cần tư vấn bệnh nhân về yếu tố rủi ro từ đầu, kết hợp chăm sóc chuẩn y khoa để giảm tỷ lệ sẹo xấu xuống dưới 5%. Điều này không chỉ nâng cao sự hài lòng cho bệnh nhân mà còn tạo giá trị khác biệt cho phòng khám, thẩm mỹ viện, spa.

Chuyên gia chia sẻ cách chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật giúp phục hồi nhanh, ngừa sẹo hiệu quả

Theo các chuyên gia, chăm sóc vết mổ hậu phẫu là yếu tố then chốt ngăn ngừa nhiễm trùng và quyết định tốc độ lành (thường 7 - 14 ngày cho vết nông) cùng chất lượng sẹo (mờ 50 - 70% sau 6 tháng). Họ còn nhấn mạnh, chăm sóc đúng cách giúp giảm viêm, collagen cân bằng, từ đó ngừa sẹo lồi hiệu quả. Vậy cùng tìm hiểu ngay cách chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật chuẩn y khoa giúp tốc độ phục hồi nhanh chóng và hạn chế sẹo xấu.

Bước 1: Vệ sinh vết thương đúng cách ngay sau phẫu thuật

Vệ sinh là nền tảng để ngăn nhiễm trùng - nguyên nhân hàng đầu gây sẹo xấu. Ngay sau mổ 24 - 48 giờ, rửa vết thương bằng nước muối sinh lý 0.9% NaCl hoặc dung dịch chlorhexidine theo chỉ định. Lau nhẹ từ trung tâm ra ngoài bằng gạc vô trùng, tránh chà xát. Không dùng xà phòng hoặc cồn vì có thể làm khô da và làm chậm quá trình lành thương. Thay băng 1 - 2 lần/ngày nếu ẩm, sử dụng băng gạc không dính để tránh tổn thương thứ phát. Theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng như đỏ, nóng, mủ và nếu có, tái khám ngay.

Bước 2: Giữ vết thương khô ráo và bảo vệ khỏi tác nhân bên ngoài

Sau vệ sinh, lau khô nhẹ nhàng bằng khăn sạch hoặc để không khí thoáng 30 phút trước khi băng lại. Độ ẩm lý tưởng là khoảng 40 - 60% để thúc đẩy biểu mô hóa và tránh ngâm nước.

Khi vết thương quá khô, lớp mô non dễ bị tổn thương, hình thành vảy cứng, làm gián đoạn quá trình lành thương tự nhiên. Do đó, chăm sóc vết mổ hiện nay là tập trung duy trì độ ẩm sinh lý phù hợp, giúp mô tái tạo liên tục và đồng đều.

Bước 3: Kiểm soát phản ứng viêm để ngừa sẹo

Viêm là phản ứng sinh lý cần thiết, nhưng nếu kéo dài sẽ kích thích nguyên bào sợi tăng sinh collagen quá mức. Đây chính là cơ chế hình thành sẹo phì đại và sẹo lồi. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc làm dịu mô tổn thương, hạn chế viêm kéo dài trong giai đoạn hậu phẫu là yếu tố quyết định giúp sẹo về sau mềm, phẳng và khó nhận thấy hơn. Và các chuyên gia đã có phương pháp dành cho giai đoạn này là sử dụng sản phẩm hỗ trợ lành thương Hema - Phục hồi vết thương sau phẫu thuật chuẩn y khoa ngừa sẹo tối đa.

Trong bối cảnh nhu cầu thẩm mỹ tăng cao, các sản phẩm hỗ trợ hậu phẫu như Hema đang trở thành "người bạn đồng hành" cho chuyên gia da liễu và thẩm mỹ. Thương hiệu Hema ra đời từ những nghiên cứu tiên tiến tại Viện Hóa học Đại phân tử - Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc hợp tác với VH Pharma A.S - một trong những công ty dược phẩm hàng đầu châu Âu. Được phát triển từ năm 2015, Hema tập trung vào công nghệ copolymer thông minh, mô phỏng màng sinh học tự nhiên để tạo môi trường lành vết thương lý tưởng là giúp cân bằng độ ẩm, trung hòa gốc tự do và chống nhiễm khuẩn thứ phát.

Với sứ mệnh "Khoa học kết hợp an toàn", Hema giúp giảm cảm giác đau cùng thời gian lành vết mổ và ngừa sẹo lồi. Hema nổi bật với dạng chai xịt và gel đáp ứng mọi vị trí phẫu thuật trên cơ thể từ mí mắt, vùng mũi, bụng hay bị tổn thương ngay những vị trí mặt tiền trên cơ thể.

Xịt hỗ trợ lành thương HemaCut Spray

HemaCut Spray ứng dụng công nghệ tạo màng polymer tiên tiến với cấu trúc gồm 97% hexamethyldisiloxane kết hợp 3% polymer TRISS. Ngay sau khi được xịt lên bề mặt, dung môi nhanh chóng bay hơi, kích hoạt cơ chế liên kết chéo, hình thành một lưới polymer bảo vệ đồng nhất bao phủ vết thương. Lớp màng này cũng hỗ trợ kích thích tăng sinh tế bào mới trong giai đoạn tăng sinh mô, góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi vết thương một cách sinh lý và có kiểm soát.

Kết hợp cùng các amin được bảo vệ trong môi trường vô trùng, giúp ức chế stress ô xy hóa tại vị trí tổn thương. Nhờ đó, phản ứng viêm được giúp điều hòa hợp lý, thời gian viêm được rút ngắn, cảm giác đau rát và khó chịu tại vết thương cũng nhanh chóng được cải thiện. Bên cạnh đó, lưới polymer hình thành trên bề mặt da còn có khả năng kiến tạo môi trường ẩm sinh lý - yếu tố then chốt trong cơ chế lành thương hiện đại. Môi trường ẩm giúp vết thương hở liền da nhanh hơn, tăng tốc độ tái tạo mô và hình thành mạch máu mới, từ đó rút ngắn toàn bộ tiến trình phục hồi và hạn chế nguy cơ hình thành sẹo về sau.

Khi sử dụng HemaCut Spray trên vết thương hở, lớp silicone y tế trong suốt và có độ đàn hồi cao cho phép quan sát trực tiếp quá trình lành thương mà không cần tháo bỏ lớp bảo vệ. Đồng thời, lớp màng này giúp hạn chế hiện tượng co kéo mép vết thương. Trong trường hợp vết thương cần băng gạc, màng silicone đóng vai trò như một lớp đệm bảo vệ, ngăn vết thương tiếp xúc trực tiếp với băng y tế, từ đó giảm thiểu tối đa tổn thương thứ phát khi thay băng.

Chi tiết xịt hỗ trợ lành thương HemaCut Spray chính hãng xem ngay tại đây: https://hema.vn/san-pham/hemacut-spray-xit-lanh-thuong.html

Gel hỗ trợ lành thương HemaHeal chuyên cho vết thương nhỏ hoặc vùng nhạy cảm

HemaHeal được phát triển như một sản phẩm hỗ trợ tối ưu hóa quá trình lành thương, giúp rút ngắn thời gian hồi phục. Không chỉ thúc đẩy tốc độ tái tạo mô, gel HemaHeal còn đóng vai trò giúp làm dịu vùng tổn thương, giảm nhanh cảm giác đau rát và khó chịu - yếu tố thường gặp trong giai đoạn hậu phẫu và liền da.

Cốt lõi tạo nên hiệu quả này nằm ở công nghệ polymer SHA trung hòa ROS, được xem là "trái tim" trong cơ chế tác động của HemaHeal. Khi được thoa lên vùng da tổn thương, gel nhanh chóng hình thành một lớp màng polymer sinh học, hoạt động như hàng rào bảo vệ vật lý, giúp ngăn chặn vi khuẩn và các tác nhân ngoại lai xâm nhập vào vết thương đang trong quá trình hồi phục.

Một ưu điểm nổi bật khác của HemaHeal là khả năng hỗ trợ kiểm soát stress ô xy hóa tại vết thương. Các gốc tự do ROS nếu tồn tại kéo dài sẽ phá hủy tế bào, làm trầm trọng phản ứng viêm và là nguyên nhân khiến da dễ sạm màu hoặc hình thành sẹo xấu. Polymer SHA trong HemaHeal giúp trung hòa ROS, từ đó ổn định môi trường tế bào, giảm viêm và bảo vệ mô non đang tái tạo.

Kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở việc giúp vết thương lành nhanh, mà còn lành theo hướng thẩm mỹ hơn. Hỗ trợ bề mặt da phục hồi phẳng, đều màu hơn, mức độ thâm và sẹo được hạn chế, trong khi cảm giác đau rát, căng tức tại vùng tổn thương giảm nhanh sau vài lần sử dụng.

Chi tiết gel hỗ trợ lành thương HemaHeal xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://hema.vn/san-pham/hemheal-gel-lanh-thuong.html

Hiện nay, Hema đã được hầu hết các chuyên gia tích hợp vào quá trình chăm sóc sau phẫu thuật cho mọi bệnh nhân giúp giảm cảm giác đau rát và thúc đẩy quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn. Đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm trùng và hạn chế tỷ lệ sẹo xấu giúp tăng sự hài lòng bệnh nhân.

Bước 4: Thúc đẩy tái tạo mô có kiểm soát

Khi vết mổ bắt đầu lên da non, quá trình tái cấu trúc mô diễn ra mạnh mẽ. Nếu được hỗ trợ đúng cách, collagen sẽ được sắp xếp trật tự, giúp bề mặt da phục hồi gần với cấu trúc ban đầu.

Đây được xem là "giai đoạn vàng" để can thiệp ngừa sẹo, trước khi mô sẹo trưởng thành và trở nên khó cải thiện. Lúc này, các chuyên gia thường lựa chọn các sản phẩm giúp quản lý ngừa sẹo sau phẫu thuật đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 37 năm nổi tiếng tại Mỹ.

Bước 5: Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và sử dụng kem chống nắng

Tia UV kích thích melanin, gây sẹo thâm vĩnh viễn (tăng 60% nếu phơi nắng sớm). Từ tuần thứ 2, che vết mổ bằng quần áo hoặc băng kín khi ra ngoài. Sau 4 tuần, thoa kem chống nắng phổ rộng SPF 30+ 2 lần/ngày, ngay cả khi ở trong nhà. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ mặt, bước này đặc biệt quan trọng để duy trì kết quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chống nắng đúng cách làm sẹo mờ nhanh gấp đôi.

Bước 6: Theo dõi tiến triển và can thiệp sớm nếu cần

Tái khám hàng tuần đầu, sau đó hàng tháng để đánh giá sẹo bằng thang điểm Vancouver Scar Scale (độ dày, màu sắc, độ đàn hồi). Nếu sẹo lồi, tiêm steroid hoặc dùng laser từ tháng thứ 2. Khuyến khích bệnh nhân ghi nhật ký ảnh để theo dõi. Bước này giúp chuyên gia điều chỉnh kịp thời, giảm tỷ lệ sẹo xấu xuống dưới 10%. Tuân thủ 6 bước chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật đúng chuẩn y khoa ở trên sẽ giúp phục hồi nhanh chóng và ngăn ngừa nhiễm trùng, ngừa sẹo tối ưu.

Kết luận, chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật không chỉ là trách nhiệm y khoa mà còn là nghệ thuật mang lại nụ cười cho bệnh nhân. Với kiến thức chuẩn và sản phẩm như Hema, các chuyên gia thẩm mỹ và da liễu sẽ tiên phong xu hướng chăm sóc vết thương. Hãy áp dụng ngay để biến mọi vết mổ thành "vết sẹo đẹp"!