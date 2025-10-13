Chuyên gia chống lừa đảo bị công an 'giả' hăm dọa

Các đối tượng lừa đảo dàn dựng bối cảnh, kịch bản và đóng giả công an để hù dọa nạn nhân ẢNH: NVCC

Chuyên gia an ninh mạng cũng không tha

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena cho biết, ngay trong sáng nay 13.10, ông đã bị những đối tượng giả mạo công an tìm đến. Ông Võ Đỗ Thắng kể nhận được cuộc gọi qua Zalo, nói là có một đơn hàng gửi đến. "Đối tượng tự xưng là shipper nói tôi có đơn hàng gửi về địa chỉ đại học Hutech và bật video Zalo lên cho tôi xem đơn hàng. Khi bật video, tôi thấy có người tự xưng là shipper đang bị còng tay bằng còng số 8, trên bàn có 1 khẩu súng, nói là shipper gửi hàng đã khai là giao đơn hàng cấm đến cho tôi, sau đó video quay thêm một người khác mặc quân phục công an với phòng làm việc", ông Võ Đỗ Thắng kể.

Khi ông Thắng từ chối không biết đơn hàng này và khẳng định không có liên quan gì đến đại học Hutech, các đối tượng giả mạo công an còn mời đến nơi làm việc để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi ông Thắng đặt ngược lại nhiều câu truy vấn, khiến các đối tượng này quanh co hoặc không trả lời đúng nên bọn chúng đã tìm cách tắt máy.

Trực tiếp đối mặt với băng nhóm lừa đảo công nghệ cao, ông Võ Đỗ Thắng nhận định: "Qua vụ việc này, tôi nhận thấy kẽ hở lớn nhất để các đối tượng lừa đảo khai thác chính là thông tin cá nhân khi mua hàng online. Bắt đầu từ đơn hàng đó, bọn lừa đảo dựng lên kịch bản mua bán hàng cấm để hù dọa nạn nhân. Nói thì đơn giản, nhưng khi bọn chúng phối hợp với nhau, tung hứng để thao túng tâm lý, hù dọa với những công cụ nghiệp vụ như còng số 8, súng, trang phục quân dụng… sẽ tạo ra hiệu ứng rất tinh vi khiến cho nạn nhân rơi vào bẫy. Kịch bản thao túng tâm lý lừa đảo này đang nhắm tới những người có vai trò quản lý nhưng thông tin cá nhân đã bị lộ từ khi dùng các dịch vụ như mua vé máy bay, dịch vụ khai báo thông tin khi làm hồ sơ giấy tờ...".

"Bắt cóc online" nở rộ, vì sao?

Nhiều nạn nhân là học sinh, sinh viên vì lo lắng, hoảng sợ đã làm theo yêu cầu "tự nhốt mình" của bọn lừa đảo ẢNH: NVCC

Đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết, lo lắng khi gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến gia đình, các đối tượng học sinh, sinh viên dễ dàng sa vào bẫy của bọn lừa đảo. Theo Bộ Công an, liên tiếp trong thời gian ngắn gần đây, công an ở các địa phương như Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh liên tục phối hợp cùng lực lượng chức năng ở phường, xã giải cứu nhiều vụ "bắt cóc online". Đối tượng chúng nhắm đến là học sinh, sinh viên, nhất là những trường hợp gia đình có điều kiện, thường tập trung vào việc học, ít có kiến thức xã hội. Một khi bị thao túng tâm lý, các bạn trẻ rất lo lắng, sợ hãi, sẵn sàng làm theo tất cả những hướng dẫn của số đối tượng lừa đảo, kể cả việc tự trộm tài sản của ông bà, cha mẹ đem bán lấy tiền chuyển khoản để "chứng minh vô tội" với các cô chú "công an, kiểm sát viên" giả danh.

Cơ quan công an khẳng định, khi thực hiện hành vi thao túng tâm lý nạn nhân, chúng đã chuẩn bị lên kịch bản rõ ràng từ thông tin chúng thu nhận được từ bị hại, khống chế, giám sát online, yêu cầu nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng. Tùy theo diễn biến tâm lý của nạn nhân, chúng sẽ lợi dụng để thay đổi kịch bản và có những bước tiếp theo để nạn nhân tin tưởng câu chuyện chúng dựng lên là thật. Thậm chí, để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng giả danh lực lượng còn gọi video cho nạn nhân thấy cảnh phòng truyền thống, hội trường trụ sở, phòng làm việc, các đối tượng mặc trang phục công an đang lấy lời khai đối tượng bị bắt để nạn nhân hợp tác với các đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo: Khi cần làm việc với người dân, các cơ quan sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người. Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt... người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook tài khoản ngân hàng, thông báo và liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc thì cần liên hệ cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng. Các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là cha mẹ phải tuyên truyền, giáo dục để con em mình nhận thức rõ vấn đề này, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.



