Chuyên gia đề xuất giải pháp điều trị gàu và viêm da tiết bã an toàn

Hội thảo quy tụ hơn 100 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ bán hàng cùng chia sẻ kinh nghiệm và có các bài tham luận về các nội dung: Y học chứng cứ và ứng dụng lâm sàng trong điều trị bệnh lý gàu và viêm da tiết bã; Cơ chế tác dụng và ứng dụng trong dầu gội điều trị gàu và viêm da tiết bã; Cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ - Giải pháp thay thế an toàn cho hoạt chất corticosteroid…

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Văn Thế Trung, Phó Chủ tịch Hội Da Liễu TPHCM, Ủy viên Ban chấp hành Hội Da Liễu Việt Nam cho biết, mục tiêu của hội thảo lần này là chia sẻ và thống nhất một hướng tiếp cận hiệu quả và an toàn trong điều trị gàu dai dẳng và viêm da tiết bã - hai tình trạng da đầu phổ biến nhưng thường tái đi tái lại, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người bệnh.

Cũng theo PGS.TS Văn Thế Trung trong thực hành lâm sàng, hoạt chất corticosteroid có vai trò quan trọng trong giai đoạn cấp tính, viêm nặng, khi da đầu đỏ, sưng, ngứa rát dữ dội. Với tác dụng kháng viêm nhanh, hoạt chất corticosteroid giúp kiểm soát triệu chứng tức thì, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn bùng phát. Tuy nhiên, việc sử dụng cần phải đúng triệu chứng và có sự theo dõi của bác sĩ và tránh dùng thời gian dài liên tục.

‘Tuy nhiên, để quản lý tình trạng gàu dai dẳng tái phát, cần tập trung điều trị nguyên nhân gốc là sự phát triển quá mức của vi nấm Malassezia. Ở đây, hoạt chất selenium sulfide được xem là giải pháp tối ưu nhờ khả năng ức chế trực tiếp Malassezia, giảm bong vảy, cân bằng bã nhờn. Với ưu điểm nồng độ đa dạng và có thể ứng dụng trong cả sản phẩm kê toa lẫn mỹ phẩm, hoạt chất selenium sulfide vừa hiệu quả vừa an toàn cho việc sử dụng lâu dài, trở thành nền tảng cho chiến lược kiểm soát bền vững’, PGS.TS Văn Thế Trung cho hay.

Thông qua hội thảo không chỉ cập nhật kiến thức khoa học và thực tiễn điều trị, mà còn mang ý nghĩa tạo cầu nối giữa giới chuyên môn và cộng đồng dược sĩ bán hàng. Đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức về việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng đắn, tránh lạm dụng giải pháp tạm thời. Bên cạnh đó là thúc đẩy việc áp dụng những giải pháp hiện đại, an toàn, có tính bền vững trong thực hành lâm sàng. Từ đó, giúp bác sĩ, dược sĩ điều trị chuẩn hóa phác đồ và nâng cao chất lượng tư vấn tại nhà thuốc cũng như phòng khám…

Chia sẻ về chủ đề ‘Hoạt chất selenium sulfide trong điều trị bệnh lý gàu và viêm da tiết bã: Y học chứng cứ và ứng dụng lâm sàng’, TS.BS Lý Thị Mỹ Nhung Giảng viên Bộ môn Da Liễu - Đại Học Y Dược TP.HCM cho rằng, Viêm da tiết bã (Seborrheic dermatitis, SD) là một bệnh da mạn tính, viêm, thường gặp ở vùng có nhiều tuyến bã nhờn như da đầu, mặt, ngực trên. Viêm da tiết bã da đầu là thể hay gặp nhất, thường khởi phát bằng vảy bong, ngứa, đỏ da.

Cũng theo BS. Nhung tỷ lệ mắc SD ước tính từ 1-3% dân số trưởng thành toàn cầu; gàu (dạng nhẹ của SD da đầu) ảnh hưởng đến 30-50% dân số trưởng thành. SD thường gặp ở hai nhóm tuổi: trẻ sơ sinh (cradle cap) và người trưởng thành (đặc biệt 20-40 tuổi). Tỷ lệ cao hơn ở nam giới và ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch (như HIV/AIDS, bệnh thần kinh trung ương)…

Để khắc phục và điều trị bệnh lý này, BS Nhung đề xuất sử dụng hoạt chất selenium sulfide là một liệu pháp có cơ sở khoa học trong điều trị gàu và viêm da tiết bã, với cơ chế đa chiều (chống nấm, chống tăng sừng, hỗ trợ bong vảy). Đồng thời cũng lưu ý cần thận trọng khi sử dụng ở da đầu nhạy cảm, tóc xử lý hóa chất hoặc da tổn thương để tránh tác dụng phụ như kích ứng, đổi màu tóc.