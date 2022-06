Chuyên gia: Đồ uống này có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư

Loại bỏ các yếu tố nguy cơ có thể giúp ngăn ngừa từ 30 đến 40% bệnh ung thư. Điều này bao gồm loại bỏ việc sử dụng thuốc lá, tăng cường hoạt động thể chất và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh.

Quan sát những gì bạn ăn và uống là quan trọng. Bạn có thể tránh các hóa chất hoặc chất phụ gia độc hại có thể xâm nhập vào cơ thể.

Theo một cuộc họp báo trong Hội nghị chuyên đề về trà năm 2022, việc uống trà nhiều hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

"Mặc dù cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để xác định liều lượng và thời gian uống trà tối ưu, nhưng kết luận mà chúng tôi có thể chia sẻ là uống trà nhiều hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số dạng ung thư", diễn giả của hội nghị, Raul Zamora-Ros, tiến sĩ, Điều tra viên chính tại Đơn vị Dinh dưỡng và Ung thư, Viện Ung thư Catalan (ICO) và Viện Nghiên cứu Y sinh Bellvitge (IDIBELL), cho biết, theo Eat This, Not That!

Ông Zamora-Ros tiếp tục giải thích rằng trà là một loại nước giải khát giàu flavonoid - một loại vi chất polyphenol có tự nhiên trong thực vật và là một hợp chất hoạt tính sinh học có nhiều đặc tính chống ung thư.

Ông nói: “Có bằng chứng chắc chắn rằng một số polyphenol có đặc tính ngăn ngừa ung thư và các đặc tính khác có lợi trong việc chống lại ung thư như chống oxy hóa và chống viêm”.

Bài thuyết trình trong Hội nghị dẫn ra nói rằng một phân tích tổng hợp gần đây cho thấy nguy cơ ung thư vú, đường mật, nội mạc tử cung, gan và miệng giảm khi lượng tiêu thụ trà tăng lên, theo Eat This, Not That!

Sức mạnh của polyphenol trong trà

Theo Mount Sinai, nhiều nghiên cứu dựa trên dân số cho thấy rằng cả trà xanh và trà đen đều có thể giúp chống lại bệnh ung thư.





Các nghiên cứu lâm sàng ban đầu cho thấy polyphenol trong trà, đặc biệt là trà xanh, có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư.

Bài báo giải thích thêm rằng các nhà nghiên cứu cũng tin rằng polyphenol giúp tiêu diệt các tế bào ung thư và ngăn chúng phát triển.

Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ) cũng nói rằng các polyphenol chính trong trà xanh, EGCG, EGC, ECG và EC, cũng như theaflavins và thearubigin trong trà đen, có hoạt tính chống oxy hóa.

Do các chất hóa học này, trà có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại DNA do các loại oxy phản ứng gây ra.

Các polyphenol trong trà cũng đã được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của tế bào khối u và giúp tế bào chết trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và động vật.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy các polyphenol trong trà có khả năng bảo vệ chống lại thiệt hại do bức xạ tia cực tím B gây ra.

Hơn nữa, trà xanh đã được chứng minh là có khả năng kích hoạt các enzym giải độc, có thể giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của khối u.

Mặc dù có nhiều lợi ích khi uống trà, nhưng vẫn có bằng chứng chưa thuyết phục về mối quan hệ giữa việc uống trà và nguy cơ ung thư. Do đó, cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa, theo Eat This, Not That.