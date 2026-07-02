Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học 2026: Nhiều ngành có thể biến động

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), cho rằng năm nay, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy có sự chuyển dịch rõ rệt. Khá nhiều môn trong khối khoa học xã hội có sự biến động so với năm ngoái. Môn văn có tỷ lệ trung bình nhất định so với năm 2025. Môn sử được ghi nhận có nhiều điểm 10 nhưng tỷ lệ dưới trung bình vẫn cao. Xu hướng này cũng tương tự với môn địa lý.

Từ đó, những ngành sử dụng tổ hợp môn xét điểm khoa học xã hội sẽ có những tác động rõ rệt. Điểm khối B00 năm nay khá khả quan nhưng thí sinh cần tính toán cân nhắc kỹ lưỡng khi xét tuyển vào các ngành đặc thù như khối khoa học sức khỏe. Điểm chuẩn xét tuyển vào UEF khả năng không thay đổi nhiều.

Thí sinh cần đánh giá xu thế, tìm hiểu từng trường, tham khảo điểm chuẩn năm ngoái. Tuy nhiên, điểm chuẩn năm nay có thể sẽ có biến động lớn ở một số ngành. Thí sinh cần có phương án dự phòng, ví dụ chuẩn bị thêm phương thức xét tuyển không sử dụng từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.