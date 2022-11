Chuyên gia: Đừng uống cà phê kiểu này vì nó khiến bạn mau già

Lisa Moskovitz, CEO của NY Nutrition Group, tác giả The Core 3 Healthy Eating Plan, và là thành viên Ban Chuyên gia Y tế của Eat This, Not That! chia sẻ về những điều cần tránh khi bạn uống cà phê.

1. Uống cà phê thay vì ăn sáng

Theo cô Moskovitz, "bỏ qua bữa ăn sáng này có thể dẫn đến chế độ ăn ít dinh dưỡng hơn", cụ thể là một chế độ ăn uống chống lại sự lão hóa lành mạnh.

Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, việc bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê cũng có thể dẫn đến một số biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Thay vì bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê, cô Moskovitz gợi ý bạn nên ăn "bữa sáng bao gồm trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và quả hạch hoặc các loại hạt" để có một bữa ăn sáng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, theo Eat This, Not That!

2. Thêm nhiều đường vào cà phê

Nếu bạn không muốn uống cà phê đen của mình và muốn thêm kem và chất tạo ngọt vào, thì nên nhớ rằng: nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, tùy thuộc vào lượng bạn thêm vào cà phê.

Cô Moskovitz cho biết: Nếu lượng đường là vừa phải trong chế độ ăn uống của bạn thì không sao, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều đường thì không tốt. Cụ thể, khi bạn già đi, bạn có thể thấy lượng đường trong máu, tình trạng viêm nhiễm và nhiều tình trạng sức khỏe khác tăng lên đáng kể.

Việc tiêu thụ quá nhiều đường thường xuyên cũng có thể góp phần làm cho da lão hóa nhanh hơn.

Uống nước là một thói quen mà nhiều người thường quên, nhưng khi bạn uống quá nhiều cà phê, nó có thể là một “công thức” gây mất nước và thảm họa đối với sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo cô Moskovitz, việc uống cà phê thay nước "dẫn đến tình trạng mất nước có thể tác động tiêu cực đến làn da, tiêu hóa, mức năng lượng, sự hấp thụ chất dinh dưỡng và thậm chí cả các khớp".

4. Uống cà phê cả ngày và đêm

Khi nói đến việc chọn thời điểm uống cà phê, hãy cố gắng uống vào buổi sáng.

Ngay cả khi caffeine không khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm, điều đó không có nghĩa là bạn nên uống một tách cà phê ngay trước khi đi ngủ.

Theo cô Moskovitz, “caffeine là một chất kích thích, khi tiêu thụ quá gần giờ đi ngủ, sẽ làm gián đoạn việc nghỉ ngơi đầy đủ. Giấc ngủ kém có thể tàn phá sự phục hồi, hệ thống miễn dịch, tâm trạng, năng lượng, sự trao đổi chất và nhiều thứ”.

Theo một nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles (UCLA) được công bố trên American Academy of Sleep Medicine, một đêm ngủ không đủ giấc có thể làm lão hóa tế bào của bạn nhanh hơn, điều này có thể góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác theo thời gian.

5. Sử dụng chất làm ngọt nhân tạo

Theo cô Moskovitz, "không chỉ (những chất làm ngọt này) vô hiệu về mặt dinh dưỡng, mà những chất làm ngọt không có giá trị dinh dưỡng như sucralose và aspartame có thể gây hại đến mức insulin và sức khỏe đường ruột, ảnh hưởng đến tất cả các con đường quan trọng trong cơ thể và khiến bạn thèm đồ ngọt hơn suốt cả ngày", theo Eat This, Not That!