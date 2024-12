Chuyên gia giải đáp các hoạt chất mới giúp chống lão hóa da hiệu quả

Từ tuổi 25 da cần được bổ sung các hoạt chất chống lão hóa

Hiểu về các hoạt chất chống lão hóa

Lão hóa da là một quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học làm đẹp, chúng ta có thể làm chậm quá trình này bằng cách sử dụng các sản phẩm chứa hoạt chất chống lão hóa.

Các hoạt chất như peptide, EGF, vitamin C, Hyaluronic acid... đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da, tăng sinh collagen, chống oxy hóa và cấp ẩm, từ đó giúp giảm thiểu nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và cải thiện kết cấu da.

Multi Peptides

Peptides, những chuỗi axit amin ngắn, hoạt động như những "tín hiệu" kích thích quá trình tái tạo tế bào da. Khi thoa lên da, multi peptides sẽ kích thích sản sinh collagen và elastin. Nhờ khả năng này, multi peptides được xem là một trong những thành phần chống lão hóa hiệu quả hiện nay, giúp giảm thiểu nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và cải thiện kết cấu da.

Multi peptides kích thích sự sản sinh collagen và elastin

Yếu tố tăng trưởng EGF

Yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGF) là một phân tử tín hiệu tự nhiên trong cơ thể, có khả năng kích thích sự tăng sinh và phân chia tế bào da. Khi sử dụng sản phẩm chứa EGF, quá trình tái tạo da được đẩy nhanh, giúp làm mờ vết nhăn, tăng độ đàn hồi và làm sáng da. Ngoài ra, EGF còn có khả năng thúc đẩy quá trình lành thương, rất hữu ích cho những làn da bị tổn thương.

Yếu tố tăng trưởng EGF kích thích sự tăng sinh tế bào da mới

Bakuchiol 0.5%

Xuất xứ từ hạt của cây Babchi, Bakuchiol là một chất chống oxy hóa tự nhiên, được biết đến với khả năng làm giảm các dấu hiệu lão hóa tương tự như Retinol nhưng ít gây kích ứng hơn. Bakuchiol hoạt động bằng cách tăng sinh collagen, giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có làn da nhạy cảm hoặc muốn tìm kiếm một giải pháp chống lão hóa dịu nhẹ.

Hyaluronic Acid (HA)

Thành phần này được ví như "siêu phân tử" cấp ẩm, có khả năng giữ một lượng nước lớn trong da. Chúng tạo lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa mất nước qua biểu bì, đồng thời làm đầy các rãnh nhăn, tăng độ đàn hồi cho da. HA là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm dưỡng ẩm và chống lão hóa.

HA có khả năng giữ ẩm vượt trội, làm đầy rãnh nhăn trên da

Vitamin B5, Biotin, Vitamin C, Riboflavin

Các vitamin B5, Biotin, Vitamin C và Riboflavin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin B5 giúp làm dịu da, tăng cường hàng rào bảo vệ da. Biotin giúp tăng cường sự trao đổi chất của tế bào da. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và tăng sinh collagen. Còn Riboflavin bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và tăng cường độ đàn hồi cho da. Khi kết hợp cùng nhau, các vitamin này tạo nên một "lá chắn" bảo vệ da toàn diện, giúp da luôn tươi trẻ và rạng rỡ.

Serum Matrix Repair Pro + Exosome: Sự kết hợp hoàn hảo của các hoạt chất chống lão hóa hàng đầu

Serum PageOne Matrix Repair Pro + Exosome được xem là bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực chăm sóc da. Sản phẩm là kết hợp hoàn hảo giữa các hoạt chất chống lão hóa hàng đầu gồm Multi Peptides, EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic Acid (HA), Vitamin B5, Biotin, Vitamin C, Riboflavin và công nghệ Exosome tiên tiến, mang đến hiệu quả vượt trội trong việc:

Serum Matrix Repair mang đến giải pháp chống lão hóa toàn diện

Chống lão hóa: Các hoạt chất như peptide, EGF và Hyaluronic acid kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp làm đầy các rãnh nhăn, tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa da chảy xệ, thu nhỏ lỗ chân lông.

Cấp ẩm sâu: Với khả năng hút ẩm gấp nghìn lần trọng lượng của mình, HA giúp cấp ẩm sâu cho da, duy trì độ ẩm tối ưu. Đặc biệt, kết hợp với các thành phần dưỡng ẩm khác, serum tạo nên một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa mất nước qua biểu bì.

Bảo vệ da: Vitamin C, Bakuchiol và các chất chống oxy hóa khác giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào da.

Với thành phần lành tính, đạt chuẩn Vegan và KFDA Hàn Quốc, serum không chỉ mang đến hiệu quả làm mờ nếp nhăn vượt trội mà còn nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Chỉ sau 6 - 12 tuần sử dụng đều đặn, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực, da mịn màng, căng bóng và trẻ trung hơn.

Hiệu quả sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng

Các hoạt chất chống lão hóa mới đã mở ra một kỷ nguyên mới trong "cuộc chiến" chăm da. Serum Matrix Repair Pro + Exosome là giải pháp toàn diện giúp bạn lấy lại vẻ đẹp thanh xuân. Hãy để Matrix Repair đồng hành cùng bạn trên hành trình trẻ hóa làn da.